Especiales de terror y suspenso se apoderan del canal SYFY en octubre

Zombis, fantasmas, lobos, brujas, criaturas del inframundo, personas con poderes paranormales, casas embrujadas e investigadores de lo paranormal están listos para iniciar el próximo 6 de octubre los “Halloweekend”, en el canal de paga SYFY.

Entre los especiales de terror y suspenso que cada semana de este mes se transmitirán figuran “Hellboy”, “Boogeyman”, algunas de “Resident evil” y el impactante estreno de la cinta “El instituto Atticus”.

El sábado 6 de octubre a las 20:00 horas se transmitirá “Cazando al fantasma asesino”; al día siguiente hay dos opciones, “Hellboy”, a las 20:00 horas, y “Boogeyman”, a las 22:30 horas.

El segundo fin de semana será un “Halloweekend” especial dedicado a “Resident evil”. El jueves 11 desde las 18:00 horas iniciará con “Resurrección”, seguida de “Extinción” y “Apocalipsis”.

El viernes 12 a las 22:00 horas se transmitirá “Little dead rotting hood” o “Caperucita muerta”.

“El virus” llega a los halloweekends el sábado 13 a las 20:00 horas, mientras que el día 14 a las 21:00 horas se podrá ver “Mi novia es un zombie”.

Para el jueves 18 de octubre a las 20:00 horas, SYFY tendrá el impactante estreno de la película “El instituto Atticus”, una espeluznante cinta narrada en forma de documental que revela los experimentos que se llevaron a cabo en la década de los setenta para tratar personas con poderes paranormales, quienes en realidad sufrían de enfermedades mentales.

El viernes 19 transmitirán “El misterio de Enfield”, episodios uno y dos, miniserie aterradora e imperdible, que presenta a Timothy Spall (Blandings) en la piel de Maurice Grosse, un investigador de lo paranormal.

El domingo 21 a las 22:55 horas, “Selene” (Kate Beckinsale), la guerrera vampiresa y su amante (Scott Speedman) hombre lobo investigan los orígenes de la enemistad entre sus raza en la película “Inframundo la evolución”.

Para el último “Halloweekend” de este año, el jueves 25 a las 20:00 horas se podrá ver “Cementerio de animales 2”.

El viernes 26 a las 22:00 horas, las protagonistas serán las brujas en la película “Unos adolescentes buscan un lugar dónde celebrar una fiesta en Halloween”, así que penetran en una casa abandonada. Lo que no saben, es que ahí reside una bruja malévola que no quedará saciada hasta que no estén todos muertos.

Un día después, el sábado 27 a las 22:00 horas, “El rito oscuro de la Reina de Espadas”. Adolescentes invocan a un fantasma maligno que usa los espejos como un elemento para entrar al mundo de los vivos.

Por último, el domingo 28 de octubre a las 22:00 horas, “Quince años atrás”. En ésta, unas malvadas criaturas del inframundo han invadido la Tierra con el objetivo de terminar con la humanidad. Los supervivientes de este holocausto infernal tendrán que luchar contra estas fuerzas del mal.