Enrique Iglesias y Pitbull se confirman como el más sólido dueto latino

Enrique Iglesias y Pitbull se consolidan como la mancuerna de música latina más exitosa y sólida, luego de mantenerse cantando juntos desde el 2012.

Este sábado el dueto, que ha vendido millones de álbumes, ofreció un concierto espectacular repleto de efectos especiales en el Staples Center ante más de 16 mil asistentes.

Los cantantes se presentaron en un majestuoso escenario en el que destacó una pantalla gigantesca pocas veces vista y que cubría prácticamente todo el costado del escenario en el que se proyectaban sus imágenes o diseños multidimensionales reforzados por efectos de luces.

Aunque Enrique Iglesias desafinó cuando cantó uno de sus éxitos, “Cuando me enamoro”, eso poco importó a sus fans que le festejaron toda su actuación.

Esta vez y a diferencias de anteriores conciertos, Iglesias cantó más temas en español, lo que celebró su público predominantemente femenino.

Entre los temas que interpretó destacaron “Loco” y “Tu héroe” y cerro con “Bailando”, su éxito más escuchado y que supera los dos mil millones de vistas en redes sociales.

El cantante español, vendedor de más de 150 millones de álbumes en su carrera, también cantó “I’m freak”, “I like it” y otros temas en inglés.

Por su parte, Pitbull se presentó interpretando la gran mayoría de sus grandes éxitos acompañado por ocho bailarinas.

Este concierto forma parte de una gira de presentaciones por unas 16 ciudades en Estados Unidos y Canadá durante el verano y que inició el pasado 3 de junio en Chicago.

Entre los temas que interpretó Pitbull, quien se autodenomina como “Mr Worldwide” o “Mr 305”, destacaron “Panamericano”, “Bailar“, “The Anthem“, “Hey Baby“, “Hotel room service”, “Fireball”, “I know yo want Me” y “Don’t stop the party”, entre otras.

Armando “Pitbull” Pérez, hijo de exiliados cubanos y vendedor de más de seis millones de albumes en su carrera, aprovechó para lanzar una arenga en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos y criticar al presidente Donald Trump.

Desde el 2012 que empezaron una gira conjunta han tenido como invitados en diferentes giras a Prince Royce, a J Balvin y esta noche sus teloneros fueron el grupo varonil “CNCO”.