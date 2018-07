Elis Paprika colabora en la música de “Plan V” con tema “Stupid song”

La cantautora Elis Paprika participa en la música de la película “Plan V”, del cineasta Fez Noriega, con el tema “Stupid song”, mientras eleva su popularidad en Asia, Estados Unidos y Canadá con su faceta musical rocker.

En entrevista, la intérprete explicó que el proyecto de musicalizar el rodaje protagonizado por Natasha Dupeyrón y José Pablo Minor, fue por invitación de Rodrigo Dávila, quien funge en la producción como director musical.

“Me habló y me propuso participar con una canción y después de ver un avance de la cinta y de regresar de un viaje en Asia, fue que me inspiré para hacerla, basada en una de las escenas donde hay una batalla de robots”.

Dijo que ella se vio reflejada en la historia de “Plan V”, “eso me pasó a mí, solo que mi manager no me puso el cuerno como en la historia, pero mi chavo me propuso que probaría con hombres y me dijo que yo probara con mujeres, todo eso me dio la pauta para hacer ‘Stupid song'”.

“La rola es un punk japonés y se llama así, porque es la canción más estúpida que existe, pero si te la aprendes descubrirás que está hecha en japonés, inglés, francés, español, koreano, chino y portugués”.

Indicó que el tema nada tiene que ver con el juego de emociones que existe en la cinta, sin embargo, describe bien la batalla de robots. “De hecho, me hubiera gustado ser parte de la cinta, porque aborda ese momento difícil de los sentimientos que yo pasé”.

Explicó que en el proceso creativo primero salió la música y las armonías, para después mezclar los estribillos en diversos idiomas. “Yo compongo a través de los sonidos, tomo mi guitarra y le doy hasta que se forma la melodía, de hecho el tema vendrá en mi nuevo disco, que saldrá en agosto y se llamará ‘Venganza’, el disco EP más rockero que he hecho”.