‘El primer hombre en la Luna’ muestra el lado privado de Neil Armstrong

Para Damien Chazelle, “El primer hombre en la Luna” es una película que busca mostrar el lado privado y no conocido del estadunidense Neil Armstrong, un hombre que se convirtió en astronauta a ocho años de enfrentar una gran pérdida.

En conferencia previa a la inauguración de la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el reconocido cineasta compartió que la intención principal de este filme es presentarle al espectador las situaciones que no habían visto y desconoce sobre este hombre.

De acuerdo con el ganador del Oscar por “La La Land: Una historia de Amor”, un punto interesante del guión fue pensar en la persona que todavía está en duelo y eso fue lo que dictaminó el rodaje.

“Estamos convencidos de presentar a Neil como ser humano y eso creemos que es la manera más eficaz de rendir tributo a sus sacrificios, a todo lo que hizo para conseguir su triunfo”, expuso Chazelle, quien aseguró que esta cinta estaba cocinándose antes de “La La Land”.

“Honestamente yo no tenía ganas de hacer algo biográfico y no sabía mucho de él; me parecía un poco aburrido. Los productores me entregaron el libro (First Man: The Life of Neil A. Armstrong, de James R. Hansen) y varios documentales, pero hasta después de un mes los tomé y comencé a verlos y a leer, entonces cambió mi idea sobre él y su historia”, recordó.

Conseguir exponer las emociones de Neil Armstrong representó un gran reto y es que no sólo era representar su proceso de duelo sino también cómo un hombre está viviendo su vida tan cercana a la muerte.

“Era algo muy intenso porque teníamos que narrar cómo vivía un momento álgido y glorioso a la vez. Es una historia de éxito y qué precio tuvo que pagar para convertirse en el primer hombre en la Luna y esa fue la idea que le vendí a Josh Singer (guionista): Cuán heroicos fueron esas personas y sus familias”, dijo el cineasta, quien esta tarde estrenará en México su más reciente película.

En su oportunidad, Josh Singer sostuvo que desde el inicio le impresionó la historia de éxito de Neil Armstrong, “porque tiene que ver con la pérdida y el fracaso. Es decir, que para lograr algo de satisfacción hay que dar algo a cambio”, anotó.

Entre anécdotas sobre los acercamientos que tuvo con los personajes reales, Singer señaló que hubo una profunda investigación de tras de este proyecto.”Una vez que tenía dominada la parte técnica, empecé a tener acercamiento con la familia”.

En su opinión, el mayor reto fue hablar de un hombre que guardaba celosamente su duelo y que mantenía un gran distanciamiento con su familia. Incluso eso, dijo, fue más desafiante que entender la física.

Sobre el círculo de amistad que existía entre las familias, señaló que era importante que los espectadores entendieran que una pérdida era muy significa entre ellos, pues los lazos que había entre los astronautas y las familias eran muy estrechos.

Protagonizada por Ryan Gosling, “El primer hombre en la Luna” es una cinta basada en la experiencia de vida del astronauta estadunidense Neil Armstrong y fue filmada al estilo documental, mezclando detalles privados de la vida de Armstrong y los peligros de las misiones espaciales.

Tras su exhibición en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la cinta arrancará su corrida comercial en México el próximo 9 de noviembre.