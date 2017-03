El payaso más terrorífico está de regreso, lanzan tráiler de “It” (Eso)

La productora norteamericana Warner Brothers lanzó el primer avance oficial del remake de la película “It” (Eso), basada en la novela de Stephen King.

La historia se dividirá en dos partes, la primera, donde muestran los temores de un grupo de niños y, la segunda, será una secuela que se centrará en la vida de los protagonistas como adultos.

IT (Eso) es protagonizada por Bill Skarsgård (Allegiant, Hemlock Grove de TV) como el villano central de la historia, Pennywise.

Un conjunto de actores jóvenes también protagonizan la película, incluyendo a Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things) , Wyatt Oleff (Guardianes de la Galaxia), Chosen Jacobs (Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Cuentos de Halloween) y Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

El filme llegará a las salas cinematográficas el 8 de septiembre de este año.