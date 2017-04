Edith González vuelve al teatro y continúa su lucha contra el cáncer

Tras dos años de ausencia de los escenarios teatrales y en pie de lucha contra el cáncer que padece, la actriz mexicana Edith González regresará a trabajar al lado de Luis Felipe Tovar.

Sin revelar el título de la puesta en escena que protagonizará, ni tampoco el nombre del autor, adelantó que será producida por Daniel Gómez Casanova y Alex Argüello, bajo la dirección de Claudia Ríos, en el Teatro San Jerónimo Independencia de esta ciudad.

“Mi personaje está muy bonito, me siento contenta y emocionada. Interpretaré a una mujer cuyas virtudes y defectos son la candidez y la ingenuidad. Es un drama en el que participan dos personajes que se encuentran en un día”, adelantó a la prensa.

En esta obra que define como “compleja, profunda y sutil”, González será una ama de casa y Tovar un intelectual.

Ya iniciaron los ensayos y la fecha tentativa de estreno será en mayo, aunque todo podría cambiar debido a la Semana Santa que viene.

El montaje más reciente en el que Edith González participó fue “Made in México” (2015). Antes estuvo en “Los árboles mueren de pie” (2012), “Purgatorio” (2012) y “Buenas noches, mamá” (2010).

Aunque el productor Juan Osorio le ofreció convertirse de nuevo en la estelar del espectáculo “Aventurera”, como lo hizo en 1997 y después entre 2005 y 2008, la actriz prefirió una historia de menos desgaste físico dado el problema de salud por el que atraviesa.

“’Aventurera’ es de mucho desgaste y las prioridades son otras, pero le agradezco mucho a Juan Osorio que piense en mí. Él es muy amoroso y con teléfono en mano ha estado cuidando todo el tiempo de mí. Ha sido un amigo muy solidario y no es la primera vez”, destacó.

Sin precisar los avances del tratamiento complementario que ha seguido en su lucha contra el cáncer de ovario que en agosto de 2016 reveló tener, González expresó que volver al trabajo significa una gran motivación.

“El amor es la primera fuerza y me siento plena en ese sentido, pero también los actores entendemos la existencia en el escenario, pues ahí es donde nos encontramos, donde todo fluye y voy a fluir porque yo me lo permito y no la enfermedad.

“Yo me controlo a mí, yo soy dueña de mí y eso va para todos los escuincles, niños, niñas, hombres y mujeres que tengan este tipo de enfermedad, que es el cáncer, y que son palabras mayores. Ni eso te puede controlar, uno es dueño de su propia vida, no importa la etapa en la que estés, aquí está todo (mente y corazón)”, concluyó.