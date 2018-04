Dúo reguetonero Zion y Lennox se presentará en el Kaya Fest

Kaya Fest anunció que Zion y Lennox se sumó a su estelar programa que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril en el NOS Events Center en San Bernardino, California.

Kaya Fest, producido por Fruit of Life Productions y OneRise Entertainment, es un festival de dos días de música y conciencia social, se informó en un comunicado.

Reconocido como uno de los dúos más importantes del género reguetón, Zion y Lennox ha dominado los rankings internacionales de radio con más de 50 hits.

Notables colaboraciones con Elephant Man, Pitbull, Don Omar, Daddy Yankee, Tego Calderón y Akon también han permitido al dúo lograr una enorme base internacional de seguidores.

“El reguetón tiene sus raíces en la música reggae. Por eso, para mí tiene sentido invitar a artistas como Zion y Lennox a Kaya Fest para reunir a más personas para esta buena causa”, dijo Stephen Marley, fundador de Kaya Fest.

“Este año en Kaya Fest hemos ampliado nuestro compromiso con el mensaje. Duplicar los días del festival, amplificar la experiencia del evento y diversificar el programa aún más con artistas como Zion y Lennox asegura que Kaya Fest será una fiesta que disfrutarán todos”, agregó David F. Alfonso, presidente de OneRise Entertainment.

Zion y Lennox actuará en Kaya Fest el domingo 29 de abril con lo que se une a un cartel también integrado por Stephen Marley, Ziggy Marley, Damian Marley, Julian Marley, Ky-Mani Marley, Lauryn Hill, Yandel, Cypress Hill, Action Bronson, SOJA, Chronixx, De La Ghetto, Toots and the Maytals, Common Kings y el guitarrista Tom Morello (de Rage Against the Machine).

Kaya Fest, creada por Stephen “Ragga” Marley, de Fruit of Life Productions, es una experiencia de festival de música y conciencia social. Promueve la unidad, el amor y la paz entre las personas de todo el mundo.