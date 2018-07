Dúo británico Honne dotará de música electrónica a fans en El Plaza

La dupla británica Honne, compuesta por James Hatcher (productor) y Andy Clutterbuck (cantante, productor), está próxima a lanzar su disco “Love me/Love me not”, el cual promoverán en el país con un “show” en El Plaza Condesa.

México será uno de los primeros destinos donde sonarán los mejores éxitos de música electrónica del dúo formado en 2014 en Bow, Londres, con los cuales pondrán a bailar a todos sus fans el 7 de septiembre próximo a las 21:00 horas.

En tanto, el segundo álbum de Honne, cuyos integrantes escriben, graban y producen la música, saldrá el 24 de agosto; su disco debut se publicó el 22 de julio de 2016 bajo el nombre de “Warm on a cold night”, se informó mediante un comunicado.

Previamente, la banda lanzó al mercado los EP: “Warm on a cold night” y “All in the value”, 2014; y un año después difundió su tercer EP titulado “Coastal love”, bajo su propio sello Tatemae Recordings.