Documental “Whitney” revelará el lado oscuro de la vida de la cantante

Fama, dinero, amor, drogas e impactantes declaraciones sobre el abuso infantil son los temas centrales de “Whitney”, documental que relata el lado más oscuro de la vida de la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston y que se estrenará el próximo 7 de septiembre a nivel nacional por Cinemex.

Sería a causa del trabajo de la madre de Whitney, la también cantante Cissy Houston, que ella y sus hermanos tenían que quedarse bajo el cuidado de distintas familias, cuando abusaron de ellos, señalando a Dee Dee Warwick como la responsable.

Sin embargo, Cissy nunca supo de los hechos, hasta que vio el documental que fue contado por sus propios hijos.

En la historia se observa que la infancia de la intérprete fue feliz y privilegiada; sin embargo, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres y la fama de su madre, quien fue su mentora en el canto y pieza principal para catapultarla a la fama.

Con imágenes en video inéditas y grabaciones exclusivas, durante dos horas se relatan impactantes historias, contadas por los familiares y amigos más cercanos de la cantante, durante su vida personal y trayectoria artística.

Asimismo, los hermanos de la intérprete indican que desde los 16 años, aproximadamente, Whitney empezó a consumir drogas, y la dependencia a ellas está presente durante el documental, porque la adicción nunca terminó y fue la causante de su decadencia y muerte en el año 2012.

El director ganador de un Oscar al Mejor Documental Corto por “One day in september”, Kevin Macdonald, fue el encargado del proyecto, quien logra extraer, mediante un enfoque muy serio y no sensacionalista, los momentos más difíciles por los que atravesó Whitney, durante toda su vida.

También se muestra la polémica por la que atravesó la artista sobre su preferencia sexual, y de los ataques críticos que sufrió cuando se enfocó a un estilo musical pop, que no era representante de la comunidad afroamericana, ya que en la época el racismo y la homofobia estaban muy marcados.

Whitney Houston o “Nippy”, como le decía su familia, fue la cantante femenina más premiada de la historia, rompió record de venta de discos y se mantuvo en las listas de los primeros lugares, pero a pesar de esa fama y de ganar sumas millonarias, se ve a una persona triste, que sobrelleva su vida cotidiana.

Por otro lado, a pesar de la descomunal voz de Whitney y de interpretar temas que hicieron historia como “I will always love you” y “I have nothing”, entre otros, el documental muestra cómo su carrera cae estrepitosamente, quedando en los últimos años de su vida irreconocible, en bancarrota y con problemas de voz.