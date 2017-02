División Minúscula, lista para concierto de aniversario en Carpa Astros

Para la banda mexicana División Minúscula tocar en cualquier tipo de foro es igual de importante en su carrera, así que espera ofrecer un gran espectáculo para sus fans este 11 de febrero en la Carpa Astros, para celebrar 20 años de trayectoria.

El año pasado el grupo originario de Tamaulipas ofreció su primer concierto en el Auditorio Nacional ante más de ocho mil personas, y ahora, llegará a la Carpa para celebrar con sus seguidores además 15 años de la salida de su álbum “Extrañando casa” y 10 de “Defecto perfecto”.

En cuanto al por qué decidir pisar un escenario más pequeño para este festejo, Alejandro Luque, integrante de la banda, externó que fue por la intimidad que ofrece el lugar, pues el “show” está diseñado sólo para los fans.

“Queremos que sea algo más personal de los que son fans de estos discos y de la banda, hicimos el Auditorio Nacional y ahora queremos hacer shows más básicos, esperamos también para finales de año tener un nuevo álbum y ojalá podamos pensar en algo más grande”, indicó

Y agregó “No nos gusta brincarnos ningún paso sino sabemos qué es lo que sigue, hemos llevado nuestra carrera paso a paso, nos pudieron haber ofrecido el Auditorio cuando lanzamos el “Defecto perfecto” pero no, no hubiera sido un éxito porque no estaba listo el grupo para pisar ese lugar.

“Tienes que ir acomodando tu carrera e ir buscando los espacios que más te convengan a ti para poder seguir creciendo y aunque dicen que faltan espacios, hay una escena fuerte, hay festivales y lugares, solo hay que buscarlos y enseñar tu música”, explicó.

División Minúscula sólo ofreció este concierto de aniversario en Monterrey el año pasado y ahora tocará el turno a la capital del país para escuchar completos los dos álbumes: “La gente le tiene mucho cariño a estas placas además de que se estarán presentando las bandas Tólidos, Tungas, Sputnik y Camiches, así que será un concierto muy completo”.

Además, la agrupación continúa con la gira de promoción de su más reciente disco EP “Secretos”, con el cual esperan regresar a países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y pisar por primera vez España para agosto.

“Ya casi está seguro, estamos en pláticas para verano, creo que para los grupos que cantamos en español es el máximo poder llegar allá, porque es difícil y que se interesen es porque estás haciendo las cosas bien”, indicó.

En cuanto a ser una banda consolidada, externó que fue posible gracias a que tienen los mejores fans, a quienes consideró como personas muy apasionadas que cada vez que van a ver un show se la pasan muy bien.

El grupo espera además lanzar un segundo EP para el segundo semestre del año, ya que decidieron que así fuera por la forma en la cual se consume ahora la música.

“Este segundo EP no será una continuación del primero, nunca nos ha gustado repetir discos, hemos querido hacer cosas como músicos, al final nos tienen que gustar las canciones, tenemos que sentirlas y tratamos de expresar cosas nuevas”, concluyó.