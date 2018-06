Dinosaurios imán de taquilla

Con una recaudación de 150 millones de dólares tanto en Estados Unidos como en Canadá, la película “Jurassic World: El Reino Caído” sobrepasó las expectativas que se tenían para su estreno.

Estelarizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y dirigida por el español Juan Antonio Bayona, la cinta confirmó el imán de taquilla de los dinosaurios.

Ello, pese a su extinción… hace 65 millones de años.

Por otra parte, este lunes se dará a conocer la recaudación total alcanzada por las cintas “Los Increíbles 2”, “Ocean’s 8: Las Estafadoras”, “¡Te Atrapé!”, “Han Solo: Una Historia de Star Wars”, “Deadpool 2”, “Hereditary”, “Superfly”, “Avengers: Infinity War” Y “Won’t You Be My Neighbor”, que aún pueden disfrutarse en salas tanto de la Unión Americana como del país de la hoja de maple.