Diego el Cigala ofrece en “Indestructible” un homenaje a la salsa y a sus mayores exponentes

El cantaor de flamenco Diego el Cigala realizó una visita a la Ciudad de México con el propósito de promocionar su más reciente disco “Indestructible” y para anunciar su próxima gira por México, que comenzará en el Auditorio Nacional, el próximo 9 de marzo.

El disco “Indestructible” es un homenaje que el llamado “cantaor más grande de la actualidad”, planeó hacer, junto con su difunta esposa, en honor al género de la salsa y a sus mayores exponentes.

“¡Nuevamente en México! Me encanta visitar México, porque este país es como mi segunda casa y ahora hemos venido con este nuevo material, un homenaje a la salsa que estuvimos fraguando mi esposa Amparo, en paz descanse y yo, y pues, es un disco muy alegre que llegó en un momento de mi vida de mucho dolor y mucha tristeza”, comentó el artista en entrevista con Notimex.

Vale mencionar, que durante el tiempo en que estaba por concluir dicha producción, lamentablemente la esposa del Cigala, falleció de cáncer en agosto pasado.

“Pero a pesar de ese dolor y de tanta tristeza, las ironías de la vida, ella quería ese disco y lo hicimos como planeamos. Queríamos que fuera un disco de salsa, pero de salsa de verdad, de esa salsa pura y dura de los años 70 y 80, donde reinaban todos los grandes, desde Rubén Blades, Fania, Celia Cruz, Cheo, Héctor Lavoe, Ray Barreta, y meterlos a este proyecto ha sido la recompensa más bonita que Dios me dio.

“Porque ‘Indestructible’ ha sido un disco muy difícil de hacer, porque todos esos clásicos ya se han hecho, pero nunca se había dado el flamenco con la salsa y esta es la primera vez en la historia de la música que eso sucede”.

Recordó el maestro Cigala, que para llegar a la esencia y a la raíz de la salsa, emprendió un largo viaje por varios países y ciudades del continente americano y finalizar su proyecto en Jerez, España.

“Era un viaje, era mi viaje. Tenía que ir a Cuba a conocer a Los Muñequitos de Matanza, a Miami, a donde estaba mi compadre Óscar de León, luego me fui a Puerto Rico, cuna de la salsa, luego a Colombia, a Cali, una ciudad salsera por excelencia”.

Agregó que de Cali viajó a Nueva York, en busca de la verdadera esencia de la salsa.

“En Nueva York cayeron todos los inmigrantes latinos y en sus barrios, surgieron ‘pedazos’ de músicos como Tito Puente. Y ahí estuvimos entre las calles 54 y 58, donde se reunían estos grandes exponentes boricuas y con la fortuna que nos encontramos con Larry, pianista de la Fania y él nos paseó por ese barrio para empaparnos de esa riqueza musical y terminamos en Jerez, en los estudios La Bodega”.

Luego de tanto empaparse con la música de salsa y escuchar infinidad de temas, vino el difícil trabajo de selección y decidir los 11 que finalmente quedaron en el disco.

“Fue una tarea muy complicada de verdad. Nos llevó un par de años a Amparo y a mí decidirnos. Ella cogía una libreta, poníamos el YouTube y a escuchar versiones y fue complicado, porque además Amparo ya no se sentía muy bien”.

Incluso, confiesa que al principio del proyecto, como que no estaba muy convencido del mismo.

“Yo era reacio al principio, el poder cantar estos temas, por la sencilla razón del respeto que yo le tengo a la música y en este caso a la salsa, y como yo no soy salsero, sino cantaor de flamenco, pues se han encargado todos estos genios, junto con mi compadre Jaime Calbuch “Jumitus”, de ponerle todo ese sazón de lo que es la salsa de los 70 y 80 y después ponerle esa voz flamenca a todos estos clásicos”, señaló.

Al preguntarle cómo se escuchó cantando salsa, sin dudarlo dijo: “¡Maravilloso! Me encantó, porque ya antes con Bebo Valdés ya había pasado la prueba, fui a Cuba y conocí a Los Muñequitos, Los Bam Band, me hablaba de Lecuona y de tantas cosas de salsa que yo empecé a experimentar, siempre con respeto y ahora con este material me he sentido muy cómodo, de lo contrario no lo hubiera hecho”.

Pero qué opinan los defensores a ultranza del canto flamenco, sobre que su máximo representante ahora fusione ese ritmo con la salsa, se le preguntó y el Cigala respondió así:

“Pues yo me imagino que a algunos le parecerá bien y otros dirán que este Cigala ha dejado de ser flamenco para convertirse en salsero, pero también me imagino que ha de haber salseros que dirán, que esto no es salsa y lo único que puedo decirles a todos ellos que es un trabajo que hemos hecho con todo el amor y con todo respeto”.

Llama la atención que en la dedicatoria que Diego el Cigala escribió en “Indestructible”, sólo aparece la frase: “Para Amparo” y en otra página una foto de su mujer en blanco y negro, muy al estilo de los años 70. Al respecto, emocionado compartió.

“Mi Amparo, mujer genial y en esa foto me recuerda mucho a Janis Joplin y este disco era el sueño de los dos y el segundo sueño de ambos era acompañarlo junto con un documental que se llama ‘Diego el Cigala, el alma de la salsa’, este material saldrá el mes que viene y viene todo el recorrido que hicimos en esos países que comenté, pero que se grabó en video, fue un trabajo bestial de muchas horas y el resultado fue fantástico”.

Por otra parte, Diego el Cigala habló de su próxima presentación en el Auditorio Nacional.

“El 9 de marzo tenemos una cita, me engranojo (erizarse) de tan sólo pensar que voy a cantar en el Auditorio Nacional, porque es un lugar increíble. Es uno de los escenarios más bonitos y con mejor acústica del mundo y lo que espero ese día es que nos vamos a poner a gozar porque además tenemos algunas sorpresas que les van a encantar”, explicó.

Una de esas sorpresas, es la presencia de Omara Portuondo, “La Diva de Buenavista Social Club”, quien junto a El Cigala, seguramente interpretarán “Lágrimas negras”.

“Si Dios nos da la oportunidad de que esté mi querida Omara, gozaremos como nunca y si además luego se anima a venir mi compadre Óscar de León, pues la fiesta está asegurada”.

Luego del Auditorio Nacional, Diego el Cigala se presentará en Tijuana, Baja California, y Zacatecas.