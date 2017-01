Diego de Erice ante el reto de dar vida a un tartamudo en “El bienamado”

El actor Diego de Erice aseguró que no hay mejor bendición que comenzar el año con trabajo, dentro de un gran proyecto y con un increíble personaje.

El actor da vida a “Dirceu”, dentro de la producción “El bienamado”.

“Estoy disfrutando esta novela como no tienen idea, serán seis meses grabando junto a grandes compañeros y una increíble historia”.

Al hablar sobre su personaje, De Erice, emocionado dijo: “Es el personaje más dulce y tierno que me ha tocado interpretar en mi carrera. Estoy agradecido porque siempre los productores me han dado la oportunidad de hacer personajes distintos y eso de verdad que se agradece”.

Agregó que “Dirceu”, es un personaje mágico. “Es un papel que maneja el realismo mágico en la historia, un cazador y coleccionista de mariposas, un romántico de closet, un hombre tímido que tiene una linda relación con su madre y que hace una promesa que toda su vida será célibe”.

Pero además de todas estas “cualidades” que tiene su personaje, también es medio tartamudo.

“Es un chavo que tartamudea, que le cuesta trabajo hablar y así que me puse mucho a trabajar en esto para que no se note falso y lo estoy haciendo con mucho respeto pues es parte de bordar el personaje”, señaló.

Diego de Erice confesó también que ha sido muy complicado el tener que aparecer sin barba.

“Ha sido complicadísimo, dos veces al día me tengo que rasurar, mi piel lo está resintiendo durísimo, pero el personaje debería tener un look impecable, muy pulcro y aniñado y si así se exige el personaje hay qué hacerlo. En mi vida había gastado tanto en rastrillos como lo he hecho estos meses”.

Finalmente, el joven actor dijo que además de que la gente no se debe perder “El bienamado” por la historia, deben verla porque se graba en uno de los sitios más bellos del país.

“Loreto es maravilloso, como mexicanos nos debemos sentir orgullosos de contar con estos lugares, y además, el poder convivir con su gente y trabajar al lado de grandes actores, pues es una bendición poder iniciar el año dentro de una producción tan padre como ‘El Bienamado'”.