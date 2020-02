Despertar conciencias para evitar la destrucción: Cecilia Vicuña

Se deben tomar acciones para evitar la desertificación, los incendios y matar a los insectos, porque sin ellos no hay plantas y sin éstas no hay comida

La poeta, artista visual y activista Cecilia Vicuña (1948), Premio Velázquez de Artes Plásticas 2019, hizo un llamado a la humanidad a despertar, porque “si continuamos con ese plan de ignorar la destrucción de los bosques, agua, seres, las lenguas y criaturas, nos vamos a extinguir”.

La creadora nacida en Santiago de Chile en 1948 y quien se encuentra en México para exhibir su propuesta Veroir el fracaso iluminado, realizar el performance Quipu de lava y ofrecer una serie de charlas, subrayó que si continúan las cosas como hasta hoy “nos vamos a extinguir antes de lo que todo mundo piensa”.

Señaló que no hay que esperar más, se debe despertar la conciencia colectiva y tomar acciones para evitar la desertificación, los incendios y matar a los insectos, porque sin ellos no hay plantas y sin éstas no hay comida. Todos los grandes bosques del mundo se incendian ante “la indiferencia absoluta de los gobiernos, de las corporaciones, de los medios de comunicación de masa”.

La artista visual, cuya muestra Veroir el fracaso iluminado permanecerá en el Museo Universitario Arte contemporáneo hasta el 2 de agosto, inisitió en que todo lo que está pasando con el planeta es producto de “nuestra falta de visión, de la falta de conexión con lo que realmente somos”.

Vicuña, quien reside en Nueva York desde 1980, habló también de poesía y dijo que se trata del arte más profundamente humano, que ayuda a encontrar la verdad y al hacerlo libera. “Chile y México, y toda Latinoamérica, tiene grandes maestros y maestras” en este género literario.

El arte, aseguró, pasa por un nuevo momento de toma de conciencia, pero en la medida que se politiza se desata la persecución en su contra, y puso ejemplos de situaciones que ocurren en su país natal. Recordó que en Chile muchos debieron huir al darse la dictadura militar de Augusto Pinochet, vivir en el exilio, que es como la destrucción del universo de cada uno de los que salieron del país.