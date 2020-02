De última hora, llega el reguetón a el Super Bowl: J Balvin y Bad Bunny cantarán en el medio tiempo

MIAMI; JBalvin y Bad Bunny se presentarán en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Jennifer Lopez y Shakira.

Billboard confirmó que los reguetoneros serán los ‘invitados sorpresa’ del espectáculo que se dará este 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami.

J Balvin, de 34 años, y Bad Bunny, de 25, compartirán escenario, también, junto a la hija de JLo, en un evento que busca honrar a la cultura latina.

Fuentes indican que Bad Bunny interpretará ‘I Like it Like That’ con Shakira, así como un fragmento de ‘Chantaje’. Balvin cantará ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’ con Jennifer Lopez.

La lista completa de canciones aún es un misterio, ambas artistas prometieron que la gente las verá en todo su esplendor.

“Somos artistas latinas, tenemos ese sabor. Es excitante y algo nuevo que nunca se ha visto en el Super Bowl”

Demi Lovato cantará el himno nacional.