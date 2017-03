David Guetta y Steve Aoki lideran cartel de premios de la radio a música electrónica

David Guetta, Martin Garrix y Steve Aoki son los DJ que encabezan el cartel del World Dance Music Radio Awards (WDM), que son los primeros premios de la radio a la música electrónica.

Además de reconocer a lo mejor de este género, los miles de asistentes podrán gozar de una fiesta que durará seis horas en el Estadio Azteca, el 29 de marzo próximo, en punto de las 17:00 horas.

También tocarán en dicho escenario, que tiene capacidad para cerca de 100 mil personas: Nervo, Cedric Gervais y Alan Walker, este último se presentó en fecha reciente en el festival EDC.

“Gracias WDM por las tres nominaciones”, declaró Guetta, quien está postulado en las ternas de: Best DJ, Best Electro House DJ y Best Global Track, por su tema que hizo en colaboración con la cantante Zara Larsson, “This ones for you”, de acuerdo con el portal de este proyecto.

“Honrado de ser nominado para estos premios”, dijo Aoki, quien está postulado por Best Party DJ, King of Social Media y Best Documentary EDM, por su largometraje “I´ll sleep when I´m dead”.

Para la categoría principal: Best DJ también se nombró a DJ Snake, Martin Garrix, Diplo, The Chainsmokers y Best Electro House DJ: Zedd, Don Diablo, Galantis, junto a Axwell & Ingrosso.

Best Trending Track, Best New Talent (Kungs, Kygo, Lost Frequencies, Marshmello, Alan Walker), Best Remix, Best Electronic Vocalist (Vassy, Daya, Jake Reese, MO, Conrad Sewell) y Best Dancefloor Track, son las demás categorías.

El anfitrión será Luis López, quien ha tocado en algunos centros nocturnos en Ibiza, Nueva York, México, Chile y ha compartido escenario con grandes estrellas como Calvin Harris, Hardwell y Showtek.

Cabe destacar que los únicos boletos que estarán a la venta serán para la zona general (en la cancha), cuyos fondos económicos se destinarán para apoyar una causa social.