Danna Paola disfruta de cantar y bailar en su debut cinematográfico

Aunque propiamente no se trata de un musical, la película “Lo más sencillo es complicarlo todo” marca el debut de Danna Paola en el cine y lo hace de manera completa, pues no sólo da vida a la protagonista sino que además canta y baila en algunas escenas.

En entrevista con Notimex, la joven artista señaló que esta gran historia la retó al ponerla a hacer comedia, pero también le brindó seguridad porque en ella ha podido incluir el baile y la música, disciplinas que domina de maravilla.

“Todo lo que toca la película es increíble y creo que todos se van a identificar. Recientemente lanzamos ¿Dónde estabas tú?, el soundtrack de la película, y la verdad le ha ido muy bien”, compartió.

Sin dar más detalles, la actriz de 22 años de edad detalló que durante la cinta los espectadores podrán disfrutar de un cover en inglés, en el que canta y baila recreando el mundo de los 70.

“Yo creo que es una gran historia y un gran proyecto. Cuando conocí el guión me llamó tanto la atención que no pude decir no. Es súper fresco y habla de las relaciones personales, amorosas, es una cosa divertida”, expresó con gran emoción.

En “Lo más sencillo es complicarlo todo”, que estrena el próximo 26 de enero, Danna Paola interpreta a “Renata”, una joven adolescente que está por cumplir 18 años y con ello su anhelado sueño: hacerse novia de “Leonardo” (Alosian Vivancos), un conductor de televisión 13 años mayor que ella.

Sin embargo, en el intento debe hacer de todo, pues “Leonardo” está profundamente enamorado de “Susana” (Marjorie de Sousa), una mujer bella, pero “Renata” intentará vivirá una serie de disparatados enredos.

Respecto a estos amores prohibidos, Danna Paola expuso: “Todos tenemos una parte en la que somos súper enamoradizos y no sólo de lo prohibido. Me ha pasado, por ejemplo, con un primer amor, con el que crees que vas a estar toda la vida”.

De hecho, dijo, coincide en la vida real con “Renata” en la pasión y el descubrimiento que tienes después de tu primer amor. “Porque te das cuenta de que no, de que tu primer amor no va a estar contigo toda la vida, y eso me pasó justo a los 16 o 17 años.

“Lo importante es que esto te hace aprender, el amor te enseña muchas cosas como el hecho de que no se acaba sino que se transforma. Lo padre de la película es que todo mundo se va a identificar “, concluyó la cantante.

Por su parte, Alosian Vivancos señaló que esta película seguramente va a conectar con un gran número de espectadores, porque aborda temáticas de la vida real, que la mayor parte ha vivido.

“Es una película muy fresca y divertida. Algo que nunca he hecho y que es muy diferente a las películas clásicas porque son situaciones que te pasan y con las que te identificas”, subrayó el actor español, quien aseguró ser muy tajante cuando quiere o no salir con alguna chica.

Al tomar la palabra, el director del filme mencionó que “Lo más fácil es complicarlo todo” está hecha y pensada para un público mexicano que gusta de la comedia pero no la romántica tradicional, sino con otros elementos que no se han visto antes.