Daniel Diges disfruta ser parte de “Los miserables”, en México

A ocho años de haber iniciado su aventura como protagonista en el musical “Los miserables”, Daniel Diges aseguró que este montaje no solo le ha traído satisfacciones en México y su natal España, sino también le ha dado un gran crecimiento actoral.

El actor, quien protagonizó la puesta en España y ahora se encuentra en México gozando del buen recibimiento que ha tenido el público para este musical que estreno en marzo pasado, rodeado de gran expectativa.

“Esta obra me ha dejado mucho vocalmente, además hay que tomar en cuenta que es considerado como uno de los personajes más difíciles y más importantes del mundo”, apuntó el joven actor, al referirse a “Jean Valjean”, papel que interpreta en la obra.

“Amas tanto al personaje que incluso no puedes pensar en el día que terminarás, además de que este personaje tiene cosas muy bonitas, y eso me agrada de meterme en esta piel, lo que me ha hecho madurar”, comentó.

“Este personaje implica muchos retos y es complejo”, dijo el actor, quien seguirá disfrutando de este montaje teatral en México, donde ya ha tenido algunas ofertas, de las que no reveló detalles.

Destacó que también en España le han hecho ofertas de trabajo, “sin embargo no sé que haré aún, lo único cierto es que estoy feliz por el buen momento por el que atravieso con mi carrera”.

Además, le da gusto poder ser parte de este intercambio de talento que hay entre España y México, país que lo tiene cautivado, “ya lo he dicho en varias ocasiones que México es un lugar lleno de magia, con gente muy positiva y que ama su tierra”.

“Desde chico he seguido la cultura mexicana y siempre me ha gustado”, dijo el actor, quien adelantó que le gustaría ser contemplado para alguna serie de televisión.

El español Daniel Diges ha participado en diversos programas de televisión, además de incursionar en la música y recientemente también participó en “Los miserables” en versión brasileña y ahora en la mexicana.