Dalilah Polanco estaría feliz de hacer película de “La familia P. Luche”

La actriz mexicana Dalilah Polanco respaldó el llamado de la actriz Consuelo Duval para que se concrete la propuesta de hacer una película de “La familia P. Luche” ya que, dijo, “llenaría de felicidad a mucha gente”.

“Sería maravilloso, toda la gente está ávida de tener esos momentos que te dieron tanta felicidad, yo creo que muchos de nosotros estamos con ‘una pata estancada’ en algún lugar donde fuimos muy felices y si la Duval quisiera hacer esto y lo lograra nos daría muchísima felicidad a mucha gente”, comentó a Notimex.

La actriz que interpretó a “Martina de Galax”, la mejor amiga de “Federica Dávalos de P. Luche”, interpretada por Consuelo Duval en la serie, sostuvo que le llenaría de felicidad participar nuevamente. Sin embargo, a su juicio, el gran reto es juntar al elenco que siguió con su vida al término de la tercera temporada.

“Desgraciadamente como siempre todo mundo nos empezamos a llenar de cosas, de ocupaciones, de vida, porque la vida sigue y no te puedes quedar en un solo lugar. El chiste es tener a todos en sintonía para que se logre tener al elenco original, sería lo máximo, increíble”, indicó.

En su oportunidad Consuelo Duval, en entrevista con Notimex, estimó que si el actor Eugenio Derbez, creador y productor de la serie, cumpliera su promesa de hacer una película todo el elenco se juntaría sin problemas.

“Conociendo a la Duval es capaz de arrastrarnos para hacerla, yo en cuanto la vea, si ella viene hacia mí, yo solita me voy mansita porque ya la conozco y sé que si me arrastra yo donde me diga me paro”, bromeó Dalilah.

Asimismo la actriz que se forma parte del electo de “Mentiras, el musical”, considera que la serie desde tiempo atrás se ha convertido en un ícono de la televisión.

“Mucha gente sigue viendo estos programas y chavitos me extraña que los vean, porque no son de mi edad ni de la edad de los hijos, de mi edad, entonces son personas que te reconocen a pesar de los años transcurridos y eso está padre.

“Me parece maravilloso que cosas que tu hiciste hace tantísimos años sigan repercutiendo y haciendo eco”, compartió Polanco.