Cumplen De la Reguera, Souza, Pimentel y Segura con entrega de casas

LOS ÁNGELES.- La donación de cinco casas a damnificados del sismo de hace un año fue anunciada en un evento de recaudación de fondos de actrices mexicanas en Hollywood que conforman la organización no lucrativa Los Ángeles en México.

La fundación está conformada por las actrices Ana de la Reguera, Karla Souza, Esmeralda Pimentel y Olga Segura, todas radicadas, desde hace varios años, en esta ciudad y quienes asistieron a un evento de recaudación de fondos en un restaurante en Hollywood.

Kate del Castillo, quien estuvo enviando mensajes en sus redes sociales horas antes del evento para promoverlo, al final no asistió, a pesar de ser fundadora de la organización y sin que se diera una explicación de su ausencia.

Los Ángeles en México fue conformada por las actrices ya citadas como reacción a los sismos del 19 de septiembre del 2017 y como una forma de recaudar fondos y ayudar a víctimas del fenómeno natural y que en principio decidieron enfocar todo lo que obtengan a damnificados de San Miguel Tecuanipa, en Puebla.

“Lo que nos motivó fue que estando acá podíamos decir a la gente de aquí que si quería donar que lo podría hacer a través de nuestra fundación, pero como no queríamos poner las manos al fuego por nadie; queríamos dar una completa transparencia”, explicó Souza.

La actriz de la serie “How to get away with murder”, quien recién se convirtió en madre, compartió que gracias a las donaciones a la fundación se pudo construir una casa cada seis semanas para víctimas del sismo que mató a unas 337 personas y destruyó propiedades.

A su vez, De la Reguera declaró que la decisión de escoger a los beneficiarios fue difícil por tantas necesidades.

“Los azares de la vida empujaron hacia esa comunidad; en mi caso llevó trabajando con la Universidad de las Américas de Puebla con mi Fundación Veracruzana”.

“Un grupo de estudiantes de esa universidad y el periodista local Silvestre López Portillo nos compartieron sobre las necesidades de familias de esa comunidad y ahí surgió la decisión de ayudarles”, comentó.

“Hemos decidido que el apoyo, por ahora, se seguirá canalizando a esa comunidad, que está en una zona serrana en donde hay muchas necesidades y en donde ya se consiguió la donación de paneles solares que fueron instalados en la única escuela del lugar”, indicó.

De la Reguera, actriz de películas como “Nacho Libre” y “Golliath”, abundó que la siguiente meta es la construcción de 13 casas luego de que compraran un terreno en la misma comunidad, “pero cuando vemos que hay nuevos damnificados en Sinaloa por las intensas lluvias nos damos cuenta que la demanda de ayuda es muy grande y por eso convocamos a la gente a que ayude a donde sea”.

A su vez, Pimentel, quien es madrina de la fundación, destacó que cada seis semanas fueron a entregar casas.

“Hemos visto los rostros de las familias; ha sido un trabajo muy arduo, pero también un trabajo que ha unido a la comunidad de Tecuanipa y que ha unido a México.

“De igual forma, con las donaciones se ha unido a Estados Unidos con México, lo que es maravilloso cuando se trata de ayudar porque no existen distinciones ni géneros, ni estereotipos; sólo el corazón”, enfatizó.

Para Pimentel, la difícil decisión de escoger beneficiarios fue complicada, “pero se dio prioridad a madres solteras, personas con discapacidad”.

“Ese momento de ver la cara de satisfacción y agradecimiento de los beneficiados no tiene precio; ha sido lo que nos ha motivado a continuar y a no desistir, a mantener el movimiento”, puntualizó la actriz de telenovelas y de la cinta “The color of passion”.

Pimentel subrayó que todas las actrices decidieron mantener la fundación.

“Queremos que el movimiento no sólo se quede en Tecuanipa, sino cuando terminemos compromisos del temblor que sea un movimiento que destaque por el apoyo a nuestros mexicanos, a nuestra comunidad”, acotó.

Por su parte, Segura consideró que el terremoto las unió como actrices y como mexicanas.

“Esa unión fue hermosa porque nos dio la oportunidad de conocernos y poder ayudar sin nada a cambio; ha sido una experiencia realmente bella y espero que se mantenga para respuesta de otros proyectos”.

“Todas estamos felices de haber podido entregar cinco casas a Tobías, Víctor, Areli, Elpidio y Esmeralda, además de que la escuela con los paneles solares se pueda convertir en un lugar de refugio y albergue para futuras contingencias naturales”, resaltó Segura, quien participó en el filme “The dinner”.