Claudia Álvarez admite que la sorprendió llamado para sumarse a “En tierras salvajes”

La actriz Claudia Álvarez aseguró que le tomó por sorpresa que la eligieran como protagonista de la nueva telenovela del productor Salvador Mejía, “En tierras salvajes”, ya que después de haber hecho el “casting” para el proyecto, le dijeron que no se había quedado.

Por esto mismo afirmó que se resignó a estar fuera de la historia y planeaba viajar a Los Ángeles, California, para enfocarse en los diferentes negocios que tiene, como su restaurante y una empresa que se dedica a hacer videojuegos.

Sin embargo, una semana después de haberse dado el claquetazo por el inicio de las grabaciones, Mejía informó a todo su equipo que la artista estelar Mayrín Villanueva tendría que ser reemplazada por alguien más, para evitar que su imagen se viera en tres telenovelas al mismo tiempo, en un canal de paga.

Fue así como el realizador le habló a Álvarez para darle a conocer que siempre sí participaría en el melodrama que todavía no tiene fecha de estreno en el canal “Las Estrellas”.

La esposa del productor Billy Rovzar, que anteriormente estelarizó el “remake” “Simplemente María”, dijo que se siente contenta, cada día con más seguridad y unida al equipo.

Aunque tiene claro que siempre es difícil unirse a un equipo que ya está formado, tuvo que agarrar el ritmo de trabajo en poco tiempo.

“Me recibieron increíble, he tenido a gente que me ha ayudado muchísimo a ver y perfilar mi personaje, el tiempo que no tuve de preparación en lecturas, lo estoy agarrando en esta semana que llevo”, declaró.

Cuando recibió la buena noticia, dijo que se quedó en “shock”, pues nunca le había pasado esto, así que tuvo que tomar todas las armas que tenía para construir su personaje lo mejor posible.

Agradeció la paciencia que todos han tenido con ella, pues todavía recibe apoyo para ir puliendo la psicología de su papel, que hasta el momento se ha grabado en Pátzcuaro, Michoacán.

“Todo fue muy rápido, no me dio tiempo ni de respirar. El lunes diseño de imagen, martes vete para Michoacán, yo venía por cuatro días, pero será por dos semanas”, subrayó.

Platicó que “Isabel” será una heroína, una mujer que no se deja; no es la típica protagonista que se la pasa llorando, sino que actúa, decide, toma decisiones, es líder, con mucha energía.

Contó que este personaje tiene muy claro lo que quiere, pero como padece asma, el médico le recomienda que se vaya a vivir fuera de la ciudad, para evitar estar en contacto con toda la contaminación, que no le hace nada bien.

“Mi marido, ‘Aníbal’, me deja por semanas en esta ciudad, no me habla por teléfono, no sé nada de él, entonces yo me quedo con una familia ajena a la mía, con dos hermanos, que son como mis salvadores; vamos a ver qué pasa, si continúa con su amor o se encuentra a alguno nuevo”, concluyó.