Cinta mexicana busca cambiar mentalidad negativa de gente: Karla Souza

Con cintas como la mexicana “Todos tienen alguien a quien amar”, en donde se fusionan las cultura estadunidense y mexicana queremos cambiar la mentalidad negativa de la gente, afirmaron actores y realizadores.

Karla Souza, protagonista de la comedia romántica que se estrenará en Febrero en México y Estados Unidos, declaró que sin que fuera su intención original la historia se vuelve relevante políticamente hablando para poder unir a las dos culturas”.

La cinta se presentó con gran éxito en premier mundial en el reconocido festival internacional de cine de Palm Springs California con lleno en sus dos presentaciones de sábado y domingo.

Este sábado la proyección contó con la asistencia de sus actores principales como Karla Souza, José María Yazpik, Ben O’Tooole, y la directora y escritora de la historia Catalina Aguilar Mastretta.

Entrevistados en la alfombra roja, Souza compartió que le gustaría un día encontrarse al presidente electo Donald Trump. “Me gustaría sentarme frente a él y dejarlo que hable lo que quiera y después sorprenderlo con mis ideas, con mi inglés que no tiene acento y decirle, así habemos muchos mexicanos con capacidad y honestidad”.

Por separado, Yazpik señaló que el panorama esta complicado, “por supuesto que con el cine podemos cambiar la mentalidad pero en mi caso que vivo en México no me llama la atención cambiarme a Estados Unidos y menos ahora como se viene el panorama”, dijo.

Souza compartió que la historia aborda a una joven profesionista que convive con una familia disfuncional y que después de un fracaso en una relación y cuando buscar salir adelante con dificultades con una nueva pareja, reaparece quien la daño, poniéndola en un dilema existencial”.

Souza rechazó que se pueda considerar como la actriz mexicana más taquillera del 2016 como se le ha ubicado. “No quiero verme ni mucho menos promoverme como la fórmula secreta de muchas películas”.

“Hacerlo así me haría mucho daño, porque para el éxito de una película se requiere de mucha gente no de una nada más, al mismo tiempo espero que los proyectos no sean calificados solo porque han hecho dinero”, anotó.

“Por eso no quiero pensar que estoy en el mejor momento de mi carrera o en mi mejor año, prefiero pensar en que puedo ser mejor, darme un abrazo para decirme que voy bien pero entender que debo seguir adelante”, añadió.

Souza en los últimos años ha tenido una participación notable en cintas como “No se aceptan devoluciones”, “Nosotros los Nobles” y “No tienen la culpa el niño”, entre muchas más además de actuar en series de televisión en Estados Unidos.

Por su parte, José María Yazpik se declaró feliz por haber participado en su primer comedia romántica de su carrera. “Fue sabroso hacerlo y me gusto.

El productor Francisco González Compean compartió que el costo de la cinta fue cercana a los dos millones de dólares, “pero pareciera como si se hubiera invertido más, lo que habla de la gran calidad que se presenta en la misma”.

La directora Catalina Aguilar Mastretta compartió que desde que escribió el guión hasta que se concluyó la película se llevó siete años, aunque su rodaje se hizo en seis semanas con locaciones en Los Ángeles y Ensenada.

Señaló que todos en el mundo “tenemos un Daniel o Daniela, esas personas que nos lastimaron en el corazón y que de repente regresan a nuestras vidas para hacernos sufrir o para hacernos crecer”.

Aguilar Mastretta ya dirigió la cinta “Las horas contigo” y señaló que de manera coincidental también tuvo su estreno mundial en el festival de cine de Palm Springs.