Celebran legado de Robin Williams mediante documental

Para celebrar el legado y contribución a la comedia y cultura general del comediante y actor Robin Williams, la señal HBO presentará el 6 de agosto el documental “Robin Williams: Come Inside My Mind”.

Dirigido por Marina Zenovich, ganadora del Emmy, el largometraje, contado en gran parte, a través de las propias palabras de Williams, explora su vida y carrera.

Se presenta material nunca antes visto y muestra su proceso creativo mediante entrevistas con el propio intérprete y amigos como Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber y su hijo, Zak Williams.

El documental destaca lo que hizo a Robin “tan único, desde sus días juveniles en el área de San Francisco, hasta su paso por Nueva York en The Juilliard School, su fama impulsada por cohetes en la serie de televisión ‘Mork & Mindy’, a su profundo impacto en la cultura estadounidense”, señaló un comunicado.

“Robin Williams: Come Inside My Mind”, producido por Alex Gibney y Shirel Kozak, se estrenará el 6 de agosto a las 22:00 horas por HBO y HBO GO.