Cecilia Ponce celebra “baby shower” en compañía de amigas

A unos días de dar a luz a su tercer hijo, la actriz Cecilia Ponce disfrutó de un “baby shower” que le organizaron sus amigas en un restaurante vegano de esta ciudad.

Platicó que eligió ese lugar porque ella es vegana aunque sí procura comer carne, pues considera que es necesaria para tener las proteínas que no se obtienen de otros alimentos.

Tras haber concluido su participación en la puesta en escena “La estética del crimen”, la argentina dijo que ya guarda reposo para el día en que deba llegar Lucas, pues será a finales de octubre o principios de noviembre próximo.

“Ha sido el embarazo con más achaques que he tenido. En los anteriores ni me enteré que estaba embarazada porque fueron muy tranquilos, pero en este me lo pasé con náuseas y vómitos; además, me he sentido muy cansada y Lucas no para de moverse, es un niño grande”, comentó a la prensa.

Al “baby shower” asistieron amigas como Marimar Vega, Claudia Álvarez, Erika de la Rosa y Maite Perroni, quien llegó hasta el final y solo dijo que algún día le gustaría ser madre.

Respecto a la relación con su expareja, el actor Eduardo Arroyuelo, Cecilia Ponce platicó que se encuentran en buenos términos por el bien de su hija Celeste y de ellos mismos.

Al hablar de otros temas, prefirió no abundar en el divorcio de Marimar Vega y con respecto a la detención de Daniela Castro en San Antonio, Texas, consideró que en ocasiones las tiendas no desactivan la ropa y suenan las alarmas al salir.

En su oportunidad, la actriz Claudia Álvarez comentó que también desea ser mamá, pero no ahora, pues se encuentra en una obra de teatro en la que debe estar muy activa.

Erika de la Rosa, quien organizó el desayuno “baby shower” reveló que su pareja ya le dio anillo de compromiso y pronto fijarán la fecha de su boda.

El festejo transcurrió a puerta cerrada para los medios de comunicación.