Carlo Payés quiere conquistar con ‘Dime que sí’

Carlo Payés se estrena como cantautor con el tema ‘Dime que sí’, que se desprende de lo que será su tercer disco ‘Jazz and more’.

“Este material es el tercer disco y es con el que me estreno como cantautor con tres temas de mi autoría y el disco está dividido: la mitad es Big Band Jazz de covers y también con canciones inéditas mías y algunos arreglos con pop”, añade.

“Estuve en Miami, Florida y ahora vengo a conquistar a mis compatriotas, a través de su letra romántica”, comenta el francomexicano en entrevista para IMPACTO.

— ¿Qué buscas con este material discográfico?

“Busco proyectarme como artista, estrenarme como cantautor y se me ubique como tal y ser reconocido por el género que interpreto.

“Va para todo el público y es curioso porque tengo fans que son niñas de ocho o nueve años y de ahí hasta señores de 90 años, y uno abarca todo ese universo porque la música puede hacerlo”.

— ¿Qué te animó a ser cantautor?

“Pues que es lo que más amo en la vida, lo que me divierte y me hace gozar en el escenario, es como ir armando un lego, empezar con una pieza hasta que armas una estructura y entonces el mundo puede ver todo tu trabajo ya en forma”.

— ¿En estos tiempos es difícil hacer música?

“No, lo difícil es que el disco salga a la luz y que te conozca la gente masivamente, pero hacer un disco no es difícil, incluso no es tan caro; yo como artista independiente no quisiera adentrarme en el tema de las disqueras; simplemente las disqueras en este momento no están aportando nada al artista y ellos nunca se van a arriesgar”.

“Es por eso que las redes sociales son el medio para los artistas en este momento, es en donde nos podemos dar a conocer, la gente nos ubica y tenemos ese acercamiento directo con los fans que antes no se podía, ahora es más directo”.

— ¿Contestas personalmente en todas tus redes?

“Pues mira, ahorita sí lo hago yo y normalmente cuando el artista llega a cierto punto y fama ya no puedes, necesitas a alguien que esté ahí porque se vuelve un trabajo de 24 horas”.

‘DIME QUE SÍ’

— Háblanos del lanzamiento de tu disco titulado ‘Dime que sí’.

“‘Dime que sí’ es un tema de mi autoría que compuse el año pasado y lo compuse pensando en cómo darle a la gente una canción que pudieran utilizar en todas las serenatas que fuera la canción oficial de las serenatas”.

“Si yo voy dar una serenata, yo a lo que voy es a que la chava a la que le canto me diga que sí, que si quiere ser mi novia, mi esposa o lo que sea, es una canción diseñada para conquistar, es esa serenata moderna que yo inventé”, señaló.

— ¿Has llevado serenata alguna vez?

“Fíjate que… toda la vida he querido, pero no ha habido una mujer a la que yo realmente decida llevarle una serenata; siempre he querido hacerlo, pero bueno, no se ha dado el momento”.

“Pero lo hice porque me parece que al público le hace falta y quiere este tipo de música, pensar en los demás me ayuda a mí a componer”.

— ¿Hasta dónde quieres llegar?

“Yo quiero llegar como Buzz Lightyear, al infinito y más allá”, dice entre risas.

“No tengo límites, tengo muchas metas, pero la principal es ser un artista reconocido en México y el extranjero y aportar a la música”.

“Quiero que la juventud por medio de mi música acepte y le guste el jazz y que se vuelva un género importante en México, porque hoy en día no es un género importante”.

— ¿Qué mensajes le das al público?

“Los quiero mucho y esperen muy pronto muchas sorpresas, me encanta siempre sorprender al público”, mencionó.

Por último, indicó que realizará una extensa gira de promoción, para luego pensar en conciertos y destacó que su música ya está disponible en todas las plataformas digitales.

REDES SOCIALES

Antes de retirarse de las instalaciones de esta Casa Editorial, manda un mensaje cordial a los lectores de IMPACTO y deja sus redes sociales para las personas y sus fans que quieran estar al pendiente de su carrera y actividades que realiza.

Facebook: Carlos Payés

Twitter: @PayésOficial

Instagram: carlo_payes_singer