Carla Morrison prepara documental sobre la mujer y la música independiente

La cantante Carla Morrison espera este año exhibir un documental que muestra cómo vive la mujer en México la música independiente y cómo la enfrenta, contado desde sus experiencias.

La idea de tener un trabajo fílmico se remonta varios años atrás, sin embargo, no logró concretarlo porque sentía que no era el momento adecuado, pero ahora está convencida de poder transmitir el mensaje a quienes empiezan su camino en la música.

“Estoy trabajando en un documental, es para mí una nueva área, hace unos años quise publicar uno, pero al final no me gustó como quedó; no tenía calidad, pero ahora es diferente”, expresó.

“Estoy viendo cómo moverlo, ver donde presentarlo; el mensaje es cómo vive la mujer en México la música independiente y cómo la enfrenta como mujer, como músico, como todo; quiero contar esa historia”, externó la cantante en entrevista con Notimex.

Señaló que desea que la gente se interese en este trabajo fílmico, pues considera que es de las pocas cantantes que pueden platicar la historia, por ejemplo, “decir que estoy en el aeropuerto y me están pidiendo la tarjeta personal para pagar sobre equipaje de 60 mil pesos, es algo que muchos artistas no enfrentan porque tienen otra organización y más experiencia”.

Carla Morrison comenzó su carrera en 2008, y actualmente es una cantante consolidada en la escena independiente a nivel internacional, sus dos álbumes “Déjenme llorar” y “Amor supremo” suman tres Grammy Latinos.

El documental ya está filmado, se encuentra en proceso de edición y contendrá muchas de las vivencias que experimentó Morrison durante su gira “Amor supremo”, aunque todavía no ha pensado el nombre que llevará el filme.

“El primer documental no es que haya sido malo, pero me pareció que el guion no estaba bien, que no daba la historia completa, por lo que creí que lo mejor era esperar”, explicó.

Morrison ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México los días 24 y 25 de febrero, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.