Cantante Julia Holter ofrecerá concierto en la Ciudad de México

La cantante y compositora estadunidense Julia Holter presentará en la Ciudad de México su material más reciente “Have You In My Wilderness”, producido por ella misma en conjunto con Cole Marsden Greif-Neill.

El concierto se llevará a cabo el próximo 8 de marzo en el Ex Convento de San Hipólito, donde dará muestra de una propuesta de baladas con un sonido experimental, pero al mismo tiempo muy personal.

En esta presentación, Julia Holter, quien participará en el Festival “End Of The Road 2018” en Reino Unido, interpretará composiciones tales como “Feel you”, “Sea calls me home”, “This is a true heart”, entre otros.

De acuerdo con un comunicado, la cantante, quien forma parte del álbum recopilatorio de la plataforma de streaming “Adult Swim” con el sencillo “So humble the afternoon”, admitió estar emocionada por su visita a la Ciudad de México, a la que recuerda como un lugar constantemente lluvioso, lo que inspiró parte de la letra de su canción “Feel you”.