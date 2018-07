Cantante Charlie Puth lanza videoclip del tema “The way I am”

Charlie Puth presentó el videoclip de “The way I am”, quinto sencillo de su segundo álbum de estudio, titulado “Voicenotes”

El cantautor y productor estadunidense Charlie Puth presentó el videoclip de “The way I am”, quinto sencillo de su segundo álbum de estudio, titulado “Voicenotes”, disponible en todas las plataformas digitales desde mayo pasado.

En el video se observa al músico en una fiesta, la cual se nota que no disfruta, pues mientras los asistentes beben y bailan a su alrededor en cámara rápida, él se muestra ausente, triste, cantando “todos intentan ser famosos y yo sólo estoy intento encontrar un lugar para esconderme”.

Días antes del lanzamiento de “Voicenotes”, el cantante explicó mediante sus redes sociales: “‘The way I am’ es muy importante para mí, espero no sólo la disfrutes, sino que cuando la escuches te des cuenta que tú y yo no somos tan diferentes”.

Como parte de su “The Voicenotes Tour”, Charlie Puth tendrá presentaciones de julio a septiembre en Estados Unidos y de octubre a noviembre en Asia, en las que contará con la presencia de la cantante estadounidense Hailee Steinfeld como el acto abridor en todas las fechas.