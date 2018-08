Cantante Becky G anhela ser exitosa en el cine y la música

Con el sueño de ser una figura en Hollywood, la cantante y actriz estadunidense, Becky G, se declaró emocionada por conocer la respuesta del público por su nueva película “A.X.L.” que se estrena el próximo fin de semana en cines de Estados Unidos.

“Por supuesto que sueño en ser una gran estrella de cine y la música. Las dos son grandes pasiones en mi carrera y mientras pueda las seguiré haciendo, aunque no es nada fácil”, declaró.

Becky G compartió que la cinta “A.X.L.” narra la historia sobre un perro robot con gran sensibilidad y su amistad con dos jóvenes.

Agregó que A.X.L. es una nueva aventura sobre Miles, Alex Neustaedter, un ciclista adolescente, que tropieza con un perro robótico avanzado llamado A.X.L. dotado de inteligencia artificial de próxima generación pero con el corazón de un perro.

A.X.L. forma un vínculo emocional con Miles, para gran disgusto de los científicos militares que crearon A.X.L. y que harán cualquier cosa para recuperarlo.

Sin saber lo que está en juego si A.X.L. es capturado, Miles se une a su inteligente e ingeniosa amiga Sara (Becky G), para proteger a su nuevo mejor amigo en una aventura que es para toda la familia.

“Es emocionante lo que me tocó vivir porque lo que fue el sueño hace años de tener un perro robot en la película nos tocó esa experiencia y fue maravillosa”, dijo la artista nacida en Inglewood, California, de raíces mexicanas.

“Aunque ya hay robots que juegan con niños para mi la experiencia fue única. El convivir con un perro robot, tenerlo muy cerca y actuar a su lado fue vivir un mundo de ficción hecho realidad”, expresó.

Esta no es la primera ocasión que Becky G aparece en la pantalla grande y ya lo hizo con una participación en la más reciente producción cinematográfica del serial fílmico de “Powers rangers”.

Ahora con el coprotagónico de Sara, Becky G compartió que fue una experiencia muy divertida. “Este tipo de personaje tiene más seguridad como mujercita y tiene esa actitud latina que también me dio mucho orgullo representar”, indicó.

“Proyecté que no es sólo una cara bonita sino que tiene mucho que ofrecer, es muy honesta muy inteligente y sabe lo que quiere en la vida y nadie puede cambiar eso, creo que eso es un buen ejemplo que muchas jóvenes van a poder conectar con esa historia”, consideró.

“Ya hay quien compara que esta historia del perrito robot pudiera ser como ‘Transformers’ pero no quiero dejar volar mi imaginación ni mi ilusión, sólo hay que esperar la respuesta del público”, dijo.

En la música, Becky G ha repuntado más rápido en especial con dos de sus más sonados éxitos que han sido replicados millones de veces “Sin pijama” y “Me gustan mayores”.

“Con la música me he mantenido ocupada con compromisos de trabajo. No es fácil este trabajo, nunca paras y fue muy difícil tener presentaciones y estar en el set filmando”, señaló.

“Pero mientras pueda quiero seguir actuando, me gusta mucho. Uno de los más grandes sueños es alternar con Salma Hayek, sería fenomenal que se me pudiera dar esa oportunidad en mi carrera”, dijo.

Señaló que aún no puede visualizar a donde podría llegar en su carrera musical. “No me puedo imaginar ni en cinco ni en 20 ni en 50 años porque no sé ni que voy a comer mañana ni lo que haré, así que mejor disfruto mi presente”.

“En algún momento de mi carrera musical me gustaría mucho hacer una colaboración con Bruno Mars y con Shakira, eso sería fenomenal”, enfatizó.

“En la música aún estamos procesando como ha sido la hermosa respuesta del público con primeros lugares, ventas y millones de likes en redes sociales. Estoy disfrutando cada momento, hemos trabajado muy duro en luchar y llegar a este éxito, me siento muy feliz, muy orgullosa y muy inspirada más que nada”.