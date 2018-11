Canal AMC recordará a Stan Lee con programa especial

El historietista y productor estadunidense Stan Lee, será recordado en la pantalla chica con el capítulo especial “La historia secreta de los comics de Robert Kirkman”.

El canal AMC rinde homenaje este domingo (18 noviembre) al que fuera considerado “el padre del universo Marvel” con dicha emisión en la que aparece el escritor de comics, quien falleció el pasado lunes 12 de noviembre a los 95 años.

La serie presenta a los personajes y eventos que transformaron el mundo de los comics mediante los ojos de algunos de los nombres más importantes de la industria, entre ellos Stan Lee, señala un comunicado.

“La Historia Secreta de los comics de Robert Kirkman”, producida por el propio Kirkman junto a David Alpert (The Walking Dead), Bryan y Sean Furst (Daybreakers), Daniel Junge (Being Evel) y Rory Karpf (The book of Manning), se transmitirá el 18 de noviembre a las 10:00 horas, con repetición a las 11:00 horas.