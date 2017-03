Blondie y Garbage confirman fecha para concierto en la Ciudad de México

Las bandas Blondie y Garbage confirmaron que visitarán la Ciudad de México para ofrecer un concierto el 14 de agosto próximo en el Palacio de los Deportes, como parte de su “Rage and rapture tour 2017”.

Esta gira, en la que los fans podrán vivir lo mejor de ambos grupos, comenzará en julio en Estados Unidos con más de 20 fechas confirmadas y se extenderá hasta agosto para llegar así a la capital del país.

De acuerdo con un comunicado de prensa, esta noticia llega justo después del anuncio del nuevo álbum de Blondie, “Pollinator”, que saldrá a la venta el 5 de mayo próximo y en el que la legendaria banda reclutó el talento de músicos y artistas como TV on the Radio, Sia, Charli XCX, Laurie Anderson, Blood Orange, Joan Jett y Jhonny Marr (The Smiths/ Modest Mouse), así como del guitarrista de The Strokes, Nick Valensi.

Mientras que Garbage lanzó su sexto álbum de estudio “Strange little birds” en junio pasado, mismo que debutó en el número uno del listado Top Rock y Alternativo de Billboard, al tiempo que fue muy bien recibido en los medios de comunicación y por los fans.

La banda también lanzará en el verano próximo un libro biográfico “This is the noise that keeps me awake”.