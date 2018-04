¡Benítez bellísima!

La escultural colombiana Lis Bermúdez Benítez empieza a sobresalir en el mundo del modelaje.

Es una bella de Medellín con calidad internacional.

Para muchos, es una de las mejores figuras nuevas que tienen cualidades para sobresalir en el glamour y en las grandes pasarelas del mundo.

Es una latina bien formada y sexy, con un cuerpazo que provoca infartos en donde quiera que se pare.

Bermúdez Benítez es nativa de Medellín, tiene 28 años de edad y ha estado llamando la atención de IG, gracias a su figura bien delineada que con su aspecto exótico nos transforman al paraíso.

En una pequeña entrevista para IMPACTO, abre su corazón, sus proyectos y desnuda su alma para demostrar que es ’10, la mujer perfecta”.

“Hola, mi nombre es Lis Bermúdez Benítez”, fueron sus primeras palabras para sus fans de México.

“Mis medidas son estatura 1.70 m, senos 94, cintura 65, cadera 110”, expresa con singular picardía.

— ¿Tus pasatiempos?

“Soy normal como cualquier chica, me gusta viajar, ir al gym, ver películas y escuchar música”.

— ¿Tu hombre ideal?

“Me gustan los hombres altos, no muy flacos, que le guste cuidarse y que practiquen el ejercicio; además me fascina mucho un hombre emprendedor y con mucha actitud y carácter”.

— ¿Tu pasión?

“Deseo destacar en el mundo del modelaje, esto me apasiona, me parece una manera de expresión y arte… y la verdad me gusta sentirme admirada… y yo me pregunto: ¿A qué mujer no le gusta sentirse admirada?”.

— ¿Qué opinas del acoso laboral?

“Me parece denigrante porque el trabajo debe ser valorado y respetado, no usado para dañar a una persona en su integridad”.

— ¿Cuál es tu mayor sueño?

“Llegar a ser conductora de un programa de televisión, eso quiero; hay que reconocer que la carrera del modelaje tiene un tiempo determinado, pero también no descarto ser una empresaria”.

— ¿Qué significa para ti Emiliano?

“El motor de mi vida, la razón de mi existencia, por él me entrego en todo lo que hago”.

— ¿Qué te gusta de tu carrera de modelo?

Viajar, es indudable que se nos vuelve una adicción, no podemos estar mucho tiempo en un solo lugar…. Y conocer varios lugares del mundo te da mucha cultura… Eso es lo bonito de mi carrera de modelo”.

— ¿Qué opinas de tu familia?

“El apoyo invaluable para que yo pueda realizarme en lo personal… sin mi familia no podría viajar y no tendría tranquilidad cuando estoy fuera de Colombia por cuestiones de trabajo”.

De esta forma es como concluye la entrevista con la bella modelo colombiana Lis Bermúdez Benítez, quien no descarta visitar Estados Unidos y México por cuestiones de trabajo.

