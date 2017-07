Banda mexicana The Lunáticos ofreció concierto con causa social

La banda mexicana The Lunáticos ofreció un concierto con causa social en la Fundación Hogar Dulce Hogar, el 2 de julio, a invitación del grupo de voluntarios La Tropa S.O.S.

Con esta presentación han comenzado las actividades de Rutas de Entretenimiento y Cultura Asociación Civil (REC), enfocada a la promoción y la difusión cultural, así como a promover la creación artística en el país.

The Lunáticos, grupo integrado por Carlos Morrison en el teclado y la voz, Erik como baterista, los guitarristas Imanol y Luis, Fernanda a cargo del sintetizador y las voces, además de Oz, quien toca el bajo y canta, ha sumado más de 15 fechas en el marco de su #GiraHeroica.

Como parte de este trabajo anunció su presentación en el Kocat´s Fest in the park, que se llevará a cabo el 15 de julio en el parque Six Flags de la Ciudad de México, se informó en un comunicado.

En ese festival, en el que participarán 10 bandas enfocadas al rockabilly, también habrá concurso de pin ups y desfile de automóviles clásicos.

Los seguidores del grupo originario de la Ciudad de México pueden obtener un acceso gratis para una convivencia con The Lunáticos, al participar en la preventa de boletos que promocionan en sus redes sociales.