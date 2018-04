Banda Matute triunfa con nostálgico concierto en Arena Ciudad de México

La música de la década de los 80, sigue sosteniendo en el éxito a la banda de rock de covers, Matute, que triunfo en la Arena Ciudad de México, la noche del sábado en un largo, movido y nostálgico concierto.

Con un reloj en conteo regresivo y en punto de las 21:35 horas, Matute salió al escenario para hacer vibrar al público, en su mayoría compuesto por jóvenes de 30 años y hasta los 50 años de edad con la música que los atrapó en esas décadas, así como uno que otro niño o niña llevados por sus padres.

La sorpresa de Matute fue invitar al escenario a algunos de los exponentes de esas épocas como Keny y los Eléctricos para cantar su tema a dueto “No huyas de mí”; a la vedette Lyn May, quien bailó el tema “El Cucú”; “Girls Just Wanna Have Fun, con las JNS; “Hombre lobo en París” con La Unión y “Querida” con Edith Márquez.

Una vez iniciado el concierto, los integrantes de Matute, encabezados por el músico Jorge D’ Alessio, arengó al público a festejar la música de los 80, especialmente a los de esa década, que corearon de principio a fin cada uno de los temas: “Está noche vamos a ir de Daniela Romo a los Enanitos Verdes y de Mecano, Hombre G a Juan Gabriel, así que a gozar”.

La pantalla gigante montada en el escenario mostraba la imagen de una grabadora ochentera de cassette e ilustraciones alusivas a la década ochentera del la música y para iniciar el recital, Matute abrió con los temas mezclados de “Bienvenidos” de Miguel Ríos y “Im so excited”, para luego recordar temas de bandas españolas como: “La puerta de Alcalá”, “Las curvas de esa chica”, “Devuélveme a mi chica” y “Ni tú ni nadie”.

Mientras caía un fuerte aguacero en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México, el público no dejaba de gozar sus recuerdos con una andanada de canciones de rock en tu idioma: “Chicas cocodrilo”, “No voy en tren”, “En algún lugar”, “Viviendo de noche”, “Muralla verde”, “Visita nuestro bar” y “Persiana americana”.

La noche aún era joven y los asistentes derrochaba energía, al igual que los integrantes de Matute que continuaron con su concierto, para recordar temas tropicales como “La negra tomasa”, “El sirenito”, “Mi Matamoros querido” y “Mil horas”, temas que pusieron a bailar al público del flamante Foro del empresario Ricardo Salinas Pliego.

No podían faltar las emblemáticas baladas de esa década como “Me he enamorado de un fan”, “Celos”, “Quien piensa en ti”, “No sé si es amor”, “Suena tremendo” e “Isabel”, para luego ligarse al apartado de Enamora2 con melodías “Maldita primavera”, “Tengo mucho que aprender de ti”, “De mi enamórate”, “Para enamorarnos más”, “Como te va mi amor” y “Palabra de honor”.

Matute sin duda encontró la fórmula del éxito y esa fue la nostalgia de la gente que también recordó canciones en inglés emblemáticas como: “I just cant get enough”, “Your love” y “Tarzan boy”.

El final llegó y Matute agradeció la respuesta del público con canciones de Juan Gabriel como “No tengo dinero”, “Déjame vivir”, “Caray” y “Querida”, así como “Eclipse total”, “Música ligera”, “Vete con ella”, “Claridad”, “Te amo te amo”, “Con todos menos conmigo”, “Lo juro” y “Fiesta en América”.