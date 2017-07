Banda La Adictiva acepta ir como invitada al musical ‘Aventurera’

El productor ejecutivo de la banda La Adictiva, Andrés Valdés Valdés, aceptó la invitación de la actriz Carmen Salinas de llevar a sus compañeros de la agrupación como invitados de honor al musical “Aventurera”.

Valdés Valdés agradeció la propuesta de la artista, quien forma parte del elenco del programa “Nosotros los guapos”. “Es una manera de agradecer que la elegimos como madrina de ‘Mamá en gira’, una serie adictiva y vamos a aceptar para corresponder”.

Añadió que Carmen Salinas también les ofreció gestionar para que la agrupación tenga una participación en la tercera temporada de la trama de comedia “Nosotros los guapos”.

“Estoy sorprendido con lo que opina Carmen Salinas de nosotros y no se me olvidan las palabras que dijo: ‘Todo lo que yo pueda apoyar a los muchachos lo haré, aunque ya no les hace falta, porque tocan de manera extraordinaria y son muy conocidos desde México hasta Estados Unidos’”.

Respecto al presupuesto de este programa de televisión por redes sociales, Andrés destacó que se realizó de una manera natural, sin ver las cuestiones mercantiles. “Simplemente lo hicimos para apoyar la promoción de nuestros eventos, para que la banda esté presente en todas las plataformas digitales y redes sociales”.

Indicó que no hubo un plan de presupuesto, jamás se vio, porque buscaban simplemente compartir con el público la forma de vida y familia de los integrantes de La Adictiva: “Somos la primera banda sinaloense que resalta la figura materna en el desempeño de una agrupación como ésta”.

Puntualizó que dependiendo del éxito que tenga “Mamá en gira”, una serie adictiva, es que se estudia la posibilidad de que se realice una segunda y tercera temporadas, “o las que tenga que haber, porque es una serie hecha con el corazón y con la honestidad del más grande sentimiento, que es el amor a la madre”.