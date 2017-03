Banda estadunidense Interpol anuncia segunda fecha para la Ciudad de México

La banda estadunidense Interpol anunció una segunda fecha en la Ciudad de México, para el 18 de octubre próximo, luego de agotarse las entradas para el “show” que ofrecerá el 17 del mismo mes en el Pepsi Center.

El grupo aprovechará la ocasión para celebrar con sus fans mexicanos los 15 años de la salida de su primer álbum “Turn on the bright lights”, el cual impactó y abrió las puertas para muchas otras actividades, empujando las fronteras entre lo independiente y lo comercial.

La formación musical, que trabaja en un nuevo disco que tiene previsto lanzar en 2018, anunció que la primera etapa de su actual gira contempla actuaciones en Europa, Reino Unido y México, se informó mediante un comunicado.

“Turn on the bright lights” escaló al Top 5 de la lista de Álbumes Independientes de Billboard y se mantuvo ahí durante 73 semanas; fue certificado como Álbum de Oro por la RIAA luego de vender más de medio millón de copias.

Contiene temas aclamados como “Obstacle 1”, “NYC”, “PDA”, “Say hello to the angels” y “Untitled”. El disco se ha convertido a la distancia en uno de los más valorados e influyentes de la década. Desde su lanzamiento lleva más de un millón de copias vendidas.

La banda publicó una versión remasterizada del álbum en 2012 para celebrar los 10 años de su salida al mercado y ahora Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino celebrarán los 15 años del mismo en la Ciudad de México.