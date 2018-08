¡Banda El Mexicano en Tecate Coordenada!

La ciudad de Guadalajara se alista para recibir la quinta edición del festival Tecate Coordenada, la máxima fiesta musical de la tierra del tequila, la cual es realizada por OCESA en conjunto con Cultura UDG.

Para esta nueva edición, Mi Banda El Mexicano se une al gran cartel del festival. La agrupación se presentará el viernes 19 de octubre en el Parque Trasloma, donde ofrecerán un recorrido por su amplia discografía.

Mi Banda El Mexicano se formó en 1973 en Mazatlán, Sinaloa, como una banda de rock. Pero fue hasta los 80 cuando decidieron grabar temas de banda sinaloense sintetizada. A partir de 1990 deciden bautizar su estilo musical como “tecnocumbia” o “technobanda”.

El grupo es el creador del baile del caballito, estilo que se hizo popular en Latinoamérica.

En lugar de los elementos tradicionales de una banda regional mexicana, su estilo se caracteriza, principalmente, por el uso de instrumentos electrónicos para ejecutar el ritmo de la technobanda y más formalmente de la tecnocumbia.

La noche del viernes 19 de octubre el Parque Trasloma de Guadalajara será seducido con grandes e inmortales canciones como: Ramito de violetas, No bailes de caballito, Feliz feliz, Mambo Lupita, La bota, Que sabrosa esta, Pelón pelonete, Las nachas, entre otras.

Mi Banda El Mexicano se sumará al explosivo lineup del Tecate Coordenada 2018 que está integrado por: Airbag, Aterciopelados, Bunbury, Camilo Séptimo, CHDKF, Cuca, Cypress Hill, Deadmou5, Django Django, DLD, Dorian, Dr. Krápula, Él Mató a un Policía Motorizado, Enjambre, Fobia, Heavysaurios, IMS, Jet Jaguar, Johnny Clarke, Jumbo, Kase.O, Lanza Internacional, LNG/SHT, Los Cafres, Los de Abajo, Lost Acapulco, Love Of Lesbian, Marcela Viejo, Marian Hill, Miranda!, NoMbe, Odisseo, Panteón Rococó, Residente, Rey Pila, Serbia, Siddhartha, Sonido Gallo Negro, St. Vincent, The Boxer Rebellion, The Magic Numbers, The Offspring, The Voidz, Vicentico y Zoé.

Los boletos para la quinta edición del festival Tecate Coordenada se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster.