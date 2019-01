Banda de rock Interpol lanza su nuevo sencillo “Fine mess”

La banda de rock estadounidense Interpol lanzó este miércoles su nuevo sencillo “Fine mess”, el cual forma parte de su sexto disco de estudio “Marauder”.

El tema continúa con el espíritu creativo vigorizado del álbum con el que la agrupación se presenta en su estado más urgente y esencial, con la voz febril de Paul Banks y sus letras encantadas entrelazadas con los riffs sinuosos de Daniel Kessler y la batería estruendosa de Sam Fogarino.

El lanzamiento se llevó a cabo previo al inicio de su gira mundial y su participación en la temporada de festivales como Primavera, NOS Primavera, y Best Kept Secret, y en el All Points East Festival de Londres, curado por The Strokes, se informó en un comunicado.

La gira comenzará este jueves en el Queen Elizabeth Theatre de Vancouver, en Canadá, y proseguirá en Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, así como algunas ciudades de Europa.