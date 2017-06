Bahiano ha dado más de dos mil 500 conciertos en 30 años de carrera y no se cansa

'Sé que son muchos años los que llevo arriba de un escenario, que son muchos los conciertos que he dado, pero no los siento, todavía no me canso, así que me puedo aventar otros 30 sin problema', expresó

En tres décadas de trayectoria artística, el cantautor argentino Bahiano ha ofrecido más de dos mil 500 conciertos por todo el mundo y aún no se cansa.

“Sé que son muchos años los que llevo arriba de un escenario, que son muchos los conciertos que he dado, pero no los siento, todavía no me canso, así que me puedo aventar otros 30 sin problema”, expresó.

A más de 10 años de haberse separado de Los Pericos, banda en la que era el vocalista, el artista aseguró que disfruta bastante el momento de su vida por el que atraviesa.

“Los planetas están alineados y siento una ‘feedback’ (retroalimentación) importante por parte de la gente. Hacía 10 años que no venía por México, me parece que la vez pasada me presenté en el Lunario y ahora que estoy aquí, me sorprende mucho cómo creció mi público, porque no sólo se sabe las canciones que compuse para Los Pericos, sino las que tengo como solista”, comentó.

Sumar 30 años de carrera, dijo, no ha sido fácil, pero lo ha logrado gracias al público y a quienes llama sus ángeles de la guarda.

“Hubo gente que me cuidó mucho, que no me permitió que me fuera del planeta; es decir, nunca se me subió la fama porque mucho tuvo que ver la manera con la que me educaron, la condición social que he tenido y lo que me imaginé.

“Muchas veces uno construye su vida a partir de la imaginación y no sobre lo que te está pasando. Yo siempre he sido un agradecido y disfruto mucho lo que hago”.

Bahiano, autor de temas como “Pupilas lejanas” y “Jamaica reggae”, entre otras, consideró que su público es generacional, va del hermano mayor al menor, del padre al hijo, y a todos les agradece su apoyo.

“Sé que un día estás y al otro no, por eso no me aferro demasiado a las cosas, a lo que sucede, a poner todos los huevos en la canasta. Trato de ecualizar la vida, tal vez ese es mi secreto de permanecer vigente”, señaló.

Recordó que en este periodo de su carrera no sólo se ha dedicado a la música, también es conductor de televisión y locutor de radio.

En 2005 intervino en el programa televisivo MP3 (Música para el Tercer Milenio), producido y emitido por Canal 7 (Argentina), que luego se llamó TV Pública. En él, Bahiano recorrió Latinoamérica buscando, conociendo y difundiendo las bases de la música popular de cada país y región, como también de nuevos talentos y proyectos musicales.

“Entrevisté a Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Daniela Mercury, Carlos Vives y todos aquellos que son iconos de su país. Destaqué información de cada país. En México, por ejemplo, fui con el mariachi a la Plaza Garibaldi, analizamos la música de banda; fui a Tequila, Cholula y a varios lugares de adentro de los pueblos”, indicó.

En 2015, también para la televisión, condujo el programa “Una tarde cualquiera”, que se transmitía de lunes a viernes acerca de adolescentes y jóvenes adultos.

“En los temas no había prejuicios. Se hablaba de abortos y drogas, pero sin dejar de lado la música, el entretenimiento, las artes y demás. Me parece que he hecho cosas importantes”.

Luego de presentarse en la segunda edición del festival argentino De Vos a Voz en esta ciudad, Bahiano informó que estará de gira por el país mediante conciertos en Monterrey, Yucatán, La Paz, Hidalgo, Cuautitlán Izcalli y en el Foro Alicia, entre otros, para cerrar el 1 de julio en Guadalajara.