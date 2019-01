Backstreet Boys de vuelta a escenario del Festival de Viña del Mar

VIÑA DEL MAR.- Después de 21 años, Backstreet Boys regresará al escenario del Festival de Viña del Mar para celebrar, junto con otros artistas, como Marc Anthony, Becky G y Raphael, 60 años del certamen.

De acuerdo con los organizadores del festival, la noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del evento, que confirmó la presencia del grupo integrado por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

La alcaldesa de Viña del Mar refirió en la misma red social que “los fans pedían hace tiempo a esta megabanda que une generaciones. Hoy su sueño se cumple. Confirmo al show del Festival de Viña del Mar a los Backstreet Boys”.

La banda creadora de éxitos como “I want It that way”, As long as you love me” y “Everybody” se unirá, así, a otros artistas ya confirmados, como los mexicanos Carlos Rivera y Marco Antonio Solís, así como el español David Bisbal.

Aunque el festival no dio a conocer el día de la presentación, Backstreet Boys indicó, en su página oficial, que su actuación está programada para el próximo 28 de febrero.

El certamen se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo.