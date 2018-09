Baby Bátiz, en homenaje a Freddy Fuentes de Los Terrícolas en el Lunario

Con un dueto en el tema “Dos cosas”, la legendaria intérprete de rock, soul y rhythm and blues Baby Bátiz se suma al concierto que el músico venezolano Freddy Fuentes ofrecerá el 27 de septiembre próximo en el Lunario del Auditorio Nacional, donde festejará 40 años de pertenecer al grupo Los Terrícolas.

Bátiz aseguró que Los Terrícolas fue una agrupación emblemática que marcó su juventud con su romanticismo extremo de drama y lamento.

“Siempre escuché la música de Los Terrícolas y sus canciones me traen demasiados recuerdos, por eso acepté estar en el concierto que festeja al señor Freddy Fuentes, quien ahora lleva la agrupación”.

Aceptó que es una romántica empedernida: “Siempre canto al amor, en el rock, en el blues, en el jazz y ahora con Los Terrícolas. En el rock hay de todo pero en especial para el amor, el rock no sólo son gritos, protestas o denuncias, hay también alma, espíritu y profundidad como ‘Tus ojos’, ‘Si te doy mi corazón’ y ‘Tu y yo nos pertenecemos’, entre otras.

Por otra parte, Batiz reconoció que no se le ha hecho justicia a su carrera, como una de las primeras mexicanas en incursionar en el rock y el blues: “No soy la más famosa y la que vende más, pero sí me he mantenido fiel a mis convicciones y estilo, y puedo afirmar que no hay mujeres rockeras o de blues, tengo 57 años cantando.

“Alejandra Guzmán es comercial, Carla Morrison y Mon Laferte por un par de canciones, les falta mucho para ser rockanroleras, hay unas que sí son representantes del rock, como la Kenny (y Los Eléctricos), Tere Estrada, Mayita Campos y Cecilia Toussaint”.

Baby Batiz informó que para demostrar qué tan rockera es, compartirá el escenario el próximo 29 de septiembre con su hermano Javier Bátiz, en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, a las 16:00 horas, en un concierto de donde saldrá la idea de hacer un disco juntos, finalizó.