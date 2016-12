Avril Lavigne trabaja nuevo álbum que lanzará el próximo año

La cantante canadiense Avril Lavigne anunció que trabaja en un nuevo álbum, el cual planea lanzar en 2017, tres años después de haber presentado su último material discográfico.

“Estoy muy feliz de anunciar que ahora estoy trabajando en nueva música y voy a lanzar un nuevo álbum en 2017. ¡No puedo esperar para abrirme y compartir mi corazón con ustedes… Será un increíble 2017!”, escribió la canadiense en una red social, que replicó el portal E! Entertainment.

Este disco sigue al álbum “Avril Lavigne”, lanzado en 2013 con canciones como “Here’s to never growing up”, “Rock n roll”, “Let me go”, “Hello Kitty” y “Give you what you like”, que formó parte de la banda sonora de la cinta “El libro negro de la niñera” (“Babysitter’s black book”).

El último tema musical de la artista de 32 años fue “Fly”, que compuso y presentó para los Juegos Olímpicos Especiales de 2015, celebrados en Los Angeles, California.

La también actriz y diseñadora de moda habló respecto a la enfermedad de Lyme, que la aqueja desde hace dos años, y agradeció a sus seguidores tanto la paciencia como el apoyo que le han brindado durante ese tiempo.

Lavigne mencionó que el periodo que ha pasado alejada de los escenarios ha sido esclarecedor y que eso se reflejará no solo en la música que compone, sino también a nivel personal.

De igual forma aludió a la Fundación Avril Lavigne, en la que aseveró seguirá trabajando para crear conciencia sobre la enfermedad que padece.