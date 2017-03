Aún me falta camino para ser considerada la nueva “Reina de la Banda”: Ninel Conde

La cantante Ninel Conde dio a conocer el segundo sencillo de su reciente disco con banda, titulado “Tú no vales la pena”, con el cual espera pronto colocarse en los primeros sitios de popularidad y dar un paso más para lograr algún día ser nombrada la nueva “Reina de la Banda”.

El tema es de la autoría de Horacio Palencia, quien también le produjo este álbum. “Nos fue muy bien con el primer sencillo ‘Te pesará’, que estuvo sonando fuerte en la radio y en redes sociales y precisamente hoy, la gente ya podrá escuchar en la radio y bajar y adquirir el nuevo tema ‘Tú no vales la pena’.

“Es una canción bien bonita para que las mujeres la canten a todo pulmón”, comentó Ninel Conde en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada del compositor del tema, quien apenas hace dos días se llevó seis premios BMI Latino en Estados Unidos, incluido el de Mejor Compositor.

Ninel, quien portaba un diminuto vestido color gris, señaló que a pesar de que en estos tiempos es muy complicado posicionar a una cantante grupera en el gusto de la gente, sabe que de la mano de Horacio Palencia, el camino se torna más fácil.

“Para mí es un lujo que Horacio haya trabajado conmigo en este material, mismo que grabamos hace más de un año. Son seis temas de él y escoger qué sencillo le seguirá al otro es muy difícil porque todos son muy bonitos.

“’Tú no vales la pena’” tiene todas las características para salir en la radio, tiene letra, ritmo y a quién se la dedico, sólo Horacio lo sabe, fue a una persona que en un momento de mi vida me topé, pero como dice la canción es alguien que no vale la pena”.

Por su parte, Horacio Palencia señaló que él hace temas para que las disfrute o le lleguen a la gente, mas no las hace pensando en el artista que los va a interpretar.

Al preguntarle sobre el reto de que mucha gente, algunos muy cercanos a ella, la catalogan como la nueva “Reina de la Banda”, Ninel se sinceró y confesó, que aunque el mote le agrada, aún le falta mucho para serlo.

“Se ha hecho controversia al respecto, pero yo no me quiero basar en eso, si alguien me quiere llamar así, pues es un honor, pero siento que aún hay mucho trabajo por recorrer para lograr ese título o trono.

“Creo que voy por el camino correcto y prefiero autonombrarme ‘El Bombón de la Banda’, porque presto mi “bombón” para que la banda suene y aunque son florecitas que van adornando, lo importante es que mis canciones lleguen al gusto de la gente”.

Aprovechando la presencia de los dos, Ninel y Horacio, se les preguntó respecto a los rumores sobre que entre ellos hay romance, lo cual negaron.

“Es parte de todo esto, se ha hablado de mucho de esto, pero no hay nada de eso. Yo me considero un hombre muy enamorado y por eso hago muchas canciones románticas, yo la quiero mucho, la respeto y sí hay un cariño, de que nos queremos nos queremos harto harto, pero de una manera más laboral”, comentó el compositor sinaloense.

Ninel por su parte dijo: “Son sólo rumores, no hay nada, ni fotos, ni nada, sólo se les ocurrió y yo le agradezco a Horacio que haya aguantado vara con todo esto. Como lo vieron con sombrero han de haber tenido una regresión y por eso inventaron todo esto.

“Sólo nos vemos por cuestiones de trabajo, es un hombre que confió en mí y se lo agradezco mucho, porque es el compositor más exitoso del regional mexicano y es un honor que me haya producido mi disco”. Además, aclararon que ninguno de los dos actualmente tiene pareja.

Sobre su papel en “En tierras salvajes”, producción de Salvador Mejía, que actualmente se está grabando y que primero será lanzada en Estados Unidos, Ninel Conde dijo que es la oportunidad que esperaba para volver a la televisión.

“Desde que me habló Salvador para entrar a la telenovela y me planteó el personaje, me encantó, pues se trata de ‘Carolina’, madre soltera que de día trabaja en un hospital y en la noche canta en un bar y eso me gustó mucho y le dije: ´podría cantar ‘Tú no vales la pena’ y me respondió que por supuesto, así que algunas escenas las vamos a sonorizar con el tema”.

Respecto a su ex pareja, Giovanni Medina, la cantante no quiso hablar argumentando que era un día especial dedicado al lanzamiento de este sencillo y que de otros temas como ese lo haría a su debido tiempo.