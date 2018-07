Animal Collective celebrará el Año del Coral con “Tangerine Reef”

La banda estadounidense de música experimental psicodélica Animal Collective, lanzará su nueva producción discográfica “Tangerine Reef” en agosto, con la que conmemora el Año Internacional del Coral.

Se trata de un álbum audiovisual en el que colaboró Coral Morphologic, el dueto de arte y ciencia formado por el biólogo marino Colin Foord y el músico J.D. McKay.

El material está conformado de “time-lapse” y movimientos de cámara a través de paisajes acuáticos surreales de corales naturalmente fluorescentes con cameos de criaturas del mar nunca antes vistas.

De acuerdo con un comunicado “Tangerine Reef” se estrenará el 17 de agosto mediante las plataformas de streaming, CD y una edición limitada de 2XLP en color.

Coral Morphologic es pionero del video avant-garde de corales en macro. National Geographic y la BBC han publicado algunos de sus trabajos.

Animal Collective por su parte, está conformado por Avey Tare, Deakin y Geologist (Brian Weitz), quienes ya han manifestado su interés en la conservación de los océanos, por lo que tienen proyectos que promueven la protección marina y los tiburones.

“Tangerine Reef” posee 13 temas: “Hair cutter”, “Buffalo tomato”, “Inspector Gadget”, “Buxom”, “Coral understanding”, “Airpipe (To a new Ttansition)”, “Jake and me”, “Coral by numbers”, “Hip sponge”, “Coral realization”, “Lundsten coral”, “Palythoa” y “Best of times (Worst of all)”.