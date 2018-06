Andrea Toscano condena discriminación a las reinas de belleza

Andrea Toscano, quien representará a México en el certamen Miss Universo 2018, condenó los comentarios discriminatorios que la semana pasada sufrió su compañera Lupita Valero, participante del estado de Guerrero.

“Sabemos que siempre habrá comentarios positivos o negativos, pero mi compañera de Guerrero los ha sabido llevar muy adecuadamente, ha dejado un mensaje que ya se hizo viral. Sin embargo, estaría bien hacer una campaña, dar pláticas o, simplemente, enviar un mensaje para aquellas personas que hacen mucho ‘bullying’”, indicó.

Toscano, de Colima, quien se coronó este domingo como ganadora de la primera edición del concurso Mexicana Universal, denunció que, incluso, ella recibió opiniones en contra a través de las redes sociales.

“¿Qué tipo de personas son para que les nazcan estos mensajes? Definitivamente me pongo en el lugar de ellos y creo que es gente que a lo mejor quiere sobresalir como nosotras, pero no ha podido”.

Subrayó que los concursos de belleza son una competencia en la que cada representante muestra sus cualidades, aunque “tristemente” no todas ganan.

“No obstante, hay que apoyar las causas de todas porque al salir no se van a sus casas y ya, estoy segura que van a luchar por sus ideales y metas”.

De ahí que, reclamó, “no me parece justo que haya tantas personas queriendo sabotearnos. Es totalmente injusto y triste porque hemos pasado por tantas cosas, hemos luchado para estar aquí”.

Andrea Toscano, de 19 años, aseguró que trabajará en equipo y pondrá total esmero en su preparación a fin de conquistar el título de Miss Universo y traer la tercera corona para México.

“Lo que me ha funcionado es ser muy disciplinada, entregada y apasionada en todo lo que hago. Sobre todo, tengo ganas de salir adelante. A todas las jóvenes que me están viendo, les digo que nunca se creen limitantes, siéntanse seguras de que pueden lograr lo que ustedes quieran”.

Aseguró que tiene la intención de aprender y mejorar en todos los aspectos para desempeñar un buen papel en la competencia internacional, cuya sede y fecha están por confirmarse.

“Estoy muy consciente de que tengo muchos aspectos que mejorar y como lo dije hace un momento, conozco mis fortalezas y mis debilidades. Sí hay una presión, pero tengo presente una frase que me dijo mi papá y que me parece es un gran ejemplo de lo que siento.

“Él me comentó que soy como un diamante y ahora me estoy puliendo. Dice que estoy bajo la presión de un calor muy fuerte, pero es así como se logran los diamantes. He tenido algunas experiencias en las que he trabajado bajo presión y creo que lo hago mucho mejor”, concluyó.