Ana Gabriel, Miguel Bosé, Placebo, Björk y The Killers llevan a foros del país su música

Ana Gabriel, Duelo, La Arrolladora Banda El Limón, Miguel Bosé, Placebo, Björk, The Killers y Morrissey, James, Fito Páez, Empire Of The Sun, entre otras figuras de la música se presentarán el fin de semana en foros del país.

El cantante español Miguel Bosé ofrecerá un concierto el viernes 31 de marzo en la Feria Internacional del Caballo Texcoco, en el foro del Palenque. En el mismo recinto actuarán Ana Gabriel, el sábado 1 de abril, y Lupillo Rivera, el domingo 2.

En el Teatro del Pueblo, Los Ángeles de Charly presentarán su espectáculo el viernes 31 de marzo; Sonora Maracaibo, el 1 de abril; Sinfonía de Luis Rivero, el domingo 2 de abril.

Por otro lado, La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, Voz de Mando, Los Sebastianes, Banda Ráfaga, Zona de Arranque y Alan González actuarán en la explanada de la Feria de Nayarit, el viernes 31 de marzo; en tanto que en el Palenque, Alfredo Olivas, el sábado 1 de abril, y Julión Álvarez, el domingo 2.

Los Tucanes de Tijuana actuarán el domingo 2 en la Expo Feria Tacámbaro, en Michoacán.

Los Ángeles Azules llegarán con su música el viernes 31 de marzo a la Feria de las Fresas de Irapuato, Guanajuato; Julión Álvarez, el sábado 1 de abril al Palenque del recinto ferial, mientras que Maite Perroni, el viernes 31; El Tri, el sábado 1, y Los Recoditos el domingo 2 de abril al Teatro del Pueblo.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey se presentarán el viernes 31 de marzo en la Feria de Tejupilco, en el Estado de México.

Björk, M.I.A., Underworld, Beach House y James Black, entre otros artistas de talla internacional engalanarán la edición 2017 del Festival Ceremonia, el 1 de abril en el foro Pegaso, en la Carretera Toluca-Naucalpan km 52, en el Estado de México.

The Killers, Placebo, M.I.A., The Offspring, Fito Páez, Jarabe de Palo, Sigala, El Gran Silencio, Amigos Invisibles, Fidel Nadal y Motel, entre otros grupos actuarán en el festival Pa’l Norte, el viernes 31 de marzo; Maná, Kaskade, Jason Derulo, Enanitos Verdes, Los Caligaris, Mon Laferte, Draco Rosa y Cartel de Santa, entre otros, el sábado 1 de abril, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Morrissey, Placebo, James, Fito Páez y Empire Of The Sun, entre otros intérpretes se presentarán el 1 de abril en el Festival Roxy, en el Parque Trasloma, en Guadalajara, Jalisco.

El DJ Steve Aoki actuará en Puebla como parte del elenco de Love Ride México, encuentro que suma a las mejores bandas de rock y uno de los destacados DJ del mundo por una causa altruista, el sábado 1 de abril en el Complejo Cultural Universitario.

La Arrolladora Banda el Limón presentará el “Tour 2017 libre otra vez” en Tijuana, Baja California, donde G3 y Traviesos de Tijuana abrirán la presentación de la Arrolladora en el centro de espectáculos de esta ciudad, el próximo 1 de abril.