Amanda Miguel y Diego Verdaguer inician gira por EUA

Los cantantes Diego Verdaguer y Amanda Miguel iniciaron en esta ciudad su gira de conciertos por Estados Unidos, con un espectáculo lleno de amor y desamor, marcado por sus grandes éxitos de la década de los años 80.

Con 25 fechas programadas, la pareja artística y sentimental fueron acompañados en algunas canciones por su hija Ana Victoria y todos mantuvieron entretenidos a los más de mil 800 asistentes que llenaron el teatro Wiltern de Los Ángeles.

En el show “Siempre juntos” interpretaron éxitos como “La ladrona”, “Volveré”, “Un hijo contigo” y “Que sufras más”, por parte de Verdaguer, mientras que Amanda Miguel cantó “Mi buen corazón”, “Él me mintió”, “Así no te amará jamás” y “Castillos”.

Al final del show los tres interpretaron “Hagamos un trato” y “Volveré”, que fue el primer éxito que dio a conocer a Verdaguer en México, país al que el cantante ha calificado como su segunda patria. Recientemente ambos artistas, de origen argentino, se convirtieron en ciudadanos mexicanos.

Ambos cantantes se entregaron al público en cada una de sus interpretaciones, acompañados por siete músicos y una gran pantalla gigante. No usaron coreografías ni grandes cambios de vestuario.

Por su parte, Ana Victoria realizó duetos por separado con Verdaguer y Amanda, pero también cantó y cautivó a los asistentes con su gran voz al interpretar un arreglo de “Lamento boliviano” y “Ya lo sé que tú te vas”, este último tema de Juan Gabriel.

Ana Victoria le agradeció en el escenario a Verdaguer por invitarla a participar en 10 de los 25 conciertos que tienen previsto ofrecer en varias ciudades de Estados Unidos.

“Gracias por prestarme tu escenario, también gracias por regalarme una vida tan bella, una vida tan bendecida por estas bendiciones que esta familia tiene y de este público que los ama y lo llevo en mi corazón”, señaló.

Durante su presentación, Verdaguer realizó un breve homenaje a Joan Sebastian, incluso portó una chamarra y una texana que le regaló el desaparecido cantautor para entonar los temas “Estos celos” y otras canciones como “Pideme y “Voy a conquistarte”.

En otro momento y acompañado por Amanda Miguel al piano Verdaguer compartió el tema que le compuso a su esposa “cuando aún no era famosa”: “Bellísima y sensual”.

Amanda comentó que su pareja está festejando 50 años de carrera musical. “En mi caso empece mi carrera en la década de los años 80 y lo que he logrado se lo debo a Diego. Me ha producido todo y él me ha hecho mis canciones, me ha cuidado y soy quien soy gracias a él”.

“Por su amor y talento con estas canciones soy afortunada, porque tengo varias canciones hermosas y soy agradecida por tener un hombre tan lindo, buen padre y tan profesional, alguien a quien le gusta hacer las cosas al cien por ciento”, remató.

La gira continuará sus presentaciones la noche de este sábado en Sacramento y mañana domingo en San Francisco, para después continuar por Seattle, Portland, Reno, Fresno, Las Vegas, Bakersfield y San Diego, entre muchas más.