Alex Ubago abierto a la posibilidad de colaborar en otros géneros musicales

El cantautor Alex Ubago no descarta hacer colaboraciones en terrenos musicales ajenos a los suyos, pero sólo si tienen un aporte a la escena y no porque sea una moda.

Exponentes del género pop como Enrique Iglesias, Luis Fonsi y Carlos Baute han fusionado su estilo con la música urbana, y aunque Ubago no se cierra las puertas, tampoco le gustaría forzarse a abrirlas.

“Yo no me voy a cerrar puertas a nada porque también hice un dueto con Maite Perroni, cantamos una bachata y yo nunca habría pensado que podía cantarla, lo que me gustaría es no hacerlo por moda, si acepto es porque realmente surge, me siento cómodo y porque siento que estoy haciendo algo que merece la pena.

“No digo que mis compatriotas que lo han hecho no lo merezcan, ellos lo han conseguido hacer, a mí no me ha salido algo así y no lo quiero tampoco forzar y que sea nada más por vender”, expresó el intérprete.

Para Ubago, 2017 marca su regreso a la industria discografía después de seis años sin material nuevo, puesto que planea lanzar un álbum, del cual no ha revelado el nombre, y del que se desprende “Míranos”, como primer sencillo.

Como una persona más madura musicalmente, a Ubago le gustaría experimentar también con sus temas buscando hacer versiones remix, además de que se adentró a la música de cine con la creación de una canción para un filme.

“He incluido una canción en la banda sonora de una película que se llama ‘Estrategia de una venganza’, y escribí otra titulada “¿Dónde está el perdón?”, que está hecha en un estilo bastante diferente al que hago, más adaptada a la película”, expresó.

Con más de 16 años de trayectoria, Ubago considera que todavía necesita probarse como artista pero a nivel personal, en la forma en la que compone, y en la que aprende a tocar varios instrumentos.

“Siento cada día que tengo que escribir una canción que me gusta más que la anterior, pero tampoco lo veo como una prueba, sino como el pequeño reto de seguir componiendo, hacer cosas que me emocionen y que les guste a los demás, intento no olvidarme de disfrutar, de emocionarme, y después viene la parte más técnica, de seguir mejorando con la guitarra, con el piano.

“Me apetece volver a la esencia, interpretar mis canciones yo solo y ver a la gente y que me vean la gota de sudor, me apetece porque me parece una prueba como artista. Me apetece hacer teatros y foros más íntimos, estar yo solo con mi guitarra y tener un acercamiento más íntimo es un reto, bueno en los primeros tiempos lo hacía más y luego ya no lo he hecho tanto”, indicó.

Alex Ubago ha vendido más de tres millones de discos a nivel mundial, y tenido colaboraciones con otros artistas como Craig David, Laura Pausini, Amaia Montero y Sharon Corr, entre otros.