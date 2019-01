Alejandra Guzmán derrocha energía y sensualidad en Feria de León 2019

Con sensualidad y un control absoluto del escenario, la cantante Alejandra Guzmán estremeció el Palenque de la Feria Estatal de León 2019, en el que apapachó a varios de sus fans e invitó a ver su bioserie.

Fue pasada la medianoche cuando Ale, acompañada de ocho músicos y dos coristas, salió al escenario para “Armar un escándalo”.

“Bienvenidos. Que rico estar aquí en León. ¿Están listos para rockanrolear y cantar baladas de esas corta venas? Que tengan buen año, salud, música, amor, sexo, claro, de todo un poco no”, fueron las primeras palabras de La Guzmán, quien continuó con “Mala hierba”.

“Que se oiga esa banda ¡wow! quiero agradecerle a los fans porque ya llevamos 30 años juntos, me consienten como nadie. Me llenaron el cuarto de rosas, así me voy a dormir”, dijo previo a “Ven”.

“Quiero que sepan que no tengo novio pero de Guanajuato no me voy sin novio“, expresó la intérprete, quien, complaciente, se acercó al público para recibir unas flores, acción que terminó con la intervención de seguridad, toda vez que un “caballero” se aferró a besarla.

Para calmar los ánimos, la cantante continuó con el “show”, “Mírala, míralo” y “Loca”, resonaron al tiempo que seguía tomándose selfies con sus seguidores.

“Quiero invitarlos a ver mi bioserie, no es cualquier cosa, ya hay gente que me ha demandado y todavía no empieza”, confesó respecto al estreno de “La Guzmán”, serie autobiográfica de 60 capítulos que llegará a la televisión el 21 de enero.

“Se van a poner pañalito … especialmente mi mamá y papá, pero va estar bueno. Empieza el lunes próximo y ahora si van a ver lo bueno y lo malo, cómo si no lo hubieran visto”, bromeó.

La velada prosiguió con “Mi peor error” y complacencias de besos, abrazos y apapachos. “Hey güera”, “Soy así” y “Día de suerte” en versión cumbia, se escucharon antes de “Un grito” y ”Lipstick”.

La Guzmán se paseaba de un lado a otro con total dominio del entarimado, mientras que el publico seguía llenándola de rosas con el objetivo de conseguir una selfie.

Un Medley Acústico se escuchó a continuación, canciones de amor y desamor como “Yo te esperaba”, “Rosas rojas”, “Llama por favor” y “Cuidado con el corazón”.

Tras el íntimo momento, el público cambió de chip una vez que escuchó los acordes de “Eternamente bella bella” y se puso de pie para cantar y bailar, Ale encontró a su “doble” y no dudó en bailar con ella en el escenario.

“Hacer el amor con otro”, “Reyna de corazones” y “La plaga”, fueron las canciones con las que Alejandra cerró su concierto.