Alcázar y Chaparro reciben premio en Festival de Cine en Los Ángeles

Los actores mexicanos Damián Alcázar y Omar Chaparro recibieron el premio “Árbol de la Vida” en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (FICGLA), que inició el viernes con la proyección de la película “El complot mongol”.

“Me siento chileno, peruano. En mis películas he sido boliviano, nicaragüense, he sido de todo, así que quiero decir que Latinoamerica somos un gran país. Todavía me quedan muchas películas por hacer para ustedes”, expresó Alcázar, tras recibir el trofeo que representa una figura prehispánica hecha en barro.

Alcázar, quien protagoniza “El complot mongol”, afirmó en su recorrido por la alfombra roja en el Teatro Egipcio que vive un gran momento en su carrera artística, y dijo a Notimex que todos los personajes que ha representado “los he hecho con amor y pasión, aunque me faltan un montón de películas por hacer”.

Previo a recibir su premio, Omar Chaparro, quien antes de ser actor fue repartidor de pizzas en su natal Chihuahua, dijo sentirse muy feliz y muy agradecido.

“No me la creo y ahora que hago recuento de mi decisión de hace dos años de mudarme a Los Ángeles, veo que hice lo correcto”, declaró Chaparro a Notimex.

“Un día de hace dos años me desperté y llegué a preguntar ¿qué hice Dios mio? ¿Cómo voy a hacerle para sacar adelante a esta familia, a mi mujer a mis hijos que tanto me han apoyado?”, recordó.

Chaparro, sentado en la primera fila del cine junto a Xavier López “Chabelo”, se sentía emocionado y empezó a grabar con su celular para dejar testimonio del momento y agradecer el premio “que no me lo merezco”, para ser interrumpido por “Chabelo”, que le señaló “eso es lo único cierto de todo lo que dijiste!”, bromeó.

“Chabelo”, quien forma parte del elenco de artistas mexicanos en “El complot mongol” y sin ser de los homenajeados, fue uno de los que recibió nutridos aplausos y muestras de simpatía de los asistentes que le festejaron su personaje icónico del “niño eterno”.

Chaparro al recibir el trofeo fue más extenso en su discurso y se dijo muy emocionado: “No sé realmente qué decir al ser homenajeado frente a Damián y sólo voltear a primera fila y ver al niño que todos conocemos y queremos a ‘Chabelo’”.

“Hace dos años tomé una decisión muy fuerte, quizá la decisión más difícil que haya tomado en mi vida, dejar mi país, dejar México, el salir de mi zona de confort no solamente dejar mi país, dejar un seguro, una empresa, una exclusividad, dejar muchas cosas”, recordó.

“Al hacer esa transición perdí un manager, un amigo, perdí una empresa y por poco pierdo a mi esposa”, bromeó.

“Por eso este reconocimiento de verdad es muy importante porque no ha sido fácil, como no es fácil para muchos hispanos estar acá (en Estados Unidos) batallando por la única ilusión de conseguir lo mejor para su familia”, dijo.

El actor mexicano resaltó que como él muchos actores, actrices y directores tienen que “trabajar duro” en este país, al igual que los meseros, taqueros, agricultores, albañiles, todos aquellos que llegan a Estados Unidos con un sueño.

Afirmó que lo que aprendió en estos dos años es que el esfuero constante, el salir de la zona de confort , “te hace luchar con uñas y dientes y te levantas con una gran razón para agradecer y agradeces con amor, y tienes un motivo, una razón, un por qué”.

Comentó que en los años de 1990, cuando era repartidor de pizzas, nunca imaginó que 20 años después estaría en un escenario recibiendo un reconocimiento en el FICGLA.

Por ello, llamó a los jóvenes y a todo aquel que lucha cada día “que si se esfuerzan y hacen las cosas con amor se pueden conseguir grandes sueños”.

“A diferencia de lo que opinan muchos políticos los latinos somos muy amorosos, apasionados, visionarios y creativos tenemos mucha garra somos muy valientes, somos soñadores, somos ‘dreamers’, y vamos a conseguir cualquier sueño que este en nuestras cabezas”, enfatizó.

Entre los asistentes al inicio del festival destacaron, además el director de “El complot mongol”, Sebastian del Amo, los actores Roberto Sosa, Hugo Stiglitz, Mar Vega, Karina Rico y su hija, y Arianne Pellicer, entre otros.

Martha Higareda, quien también fue seleccionada para otorgarle el premio “Árbol de la Vida” y quien no estuvo presente, lo recibirá en la clausura del festival mañana domingo en el mismo Teatro Egipcio de Hollywood.